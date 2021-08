Microsoft annonce une augmentation du prix d’Office 365 et de Microsoft 365

Alors que les grandes entreprises auront bénéficié de remises et d’offres groupées au cours de la dernière décennie, ce sont les petites entreprises qui ressentiront les effets d’une augmentation des prix alors que l’économie commence à se remettre d’une pandémie. Quoi qu’il en soit, Microsoft a ajouté plus de 20 applications à Office 365 depuis son lancement initial, notamment Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint et To-Do.

Ils interviennent également alors que Microsoft a enregistré une année record de croissance de ses revenus grâce à des services en cloud comme Office 365. Microsoft compte plus de 300 millions de sièges payants pour Office 365, de sorte que les changements de prix vont certainement faire grimper les bénéfices et les revenus de Microsoft encore davantage l’année prochaine.

Microsoft annonce sa première augmentation de prix pour ses services Office 365 et Microsoft 365 depuis une décennie. Les augmentations de prix toucheront les utilisateurs commerciaux et professionnels des offres de logiciels en tant que service (SaaS) de Microsoft l’année prochaine, sans modification des prix pour le secteur de l’éducation ou les consommateurs.