Xbox Game Pass Standard : Un nouveau plan à 12,99 € pour les joueurs consoles

Aujourd’hui, Microsoft a lancé un nouveau plan Xbox Game Pass appelé Game Pass Standard. Ce nouveau plan comble une lacune dans les offres Game Pass existantes, en combinant des éléments de Game Pass pour Console et Game Pass Core avec un niveau de prix qui était autrefois considéré comme le niveau « ultime ».

Game Pass Standard offre un accès à des centaines de jeux de haute qualité sur console dans la bibliothèque Game Pass, notamment des titres populaires comme Halo, Age of Empires, Minecraft, Forza Horizon 5 et Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Les abonnés bénéficieront également du multijoueur en ligne sur console et de réductions pour les membres, à l’instar des avantages du Game Pass Core.

Cependant, ce nouveau niveau n’inclut pas l’accès immédiat aux jeux sortis le premier jour, une fonctionnalité précédemment disponible avec le Xbox Game Pass pour Console. Microsoft a précisé que certains jeux proposés dans Game Pass Ultimate (jeux du premier jour ou autres jeux) ne seront pas immédiatement disponibles dans Game Pass Standard. Ils pourront être ajoutés à la bibliothèque à une date ultérieure, ce qui pourrait prendre jusqu’à 12 mois ou plus et variera en fonction du titre. Certains jeux ne seront peut-être jamais disponibles avec le Game Pass Standard.

Les abonnés actuels au Xbox Game Pass pour console conserveront l’accès aux jeux du premier jour, mais les nouveaux abonnés devront opter pour le PC Game Pass ou le Xbox Game Pass Ultimate pour bénéficier de cet avantage. L’introduction du Game Pass Standard s’ajoute aux récentes augmentations de prix pour les abonnés Ultimate et PC Game Pass, ainsi qu’au changement de nom de Xbox Live Gold en Game Pass Core.

Des offres Xbox Game Pass pour tous !

La nouvelle gamme de Game Pass comprend désormais :

Xbox Game Pass Core: 6,99 € par mois, offrant plus de 25 jeux, le multijoueur en ligne sur console et quelques réductions.

Xbox Game Pass Standard: 12,99 € par mois, donnant accès à des centaines de jeux, au multijoueur en ligne sur console et à des réductions.

Xbox Game Pass pour PC : 11,99 € par mois, donnant accès à des centaines de jeux, à des titres récents, à EA Play et à d’autres réductions.

Xbox Game Pass Ultimate: 17,99 € par mois, donnant accès à des centaines de jeux, à des titres récents, à EA Play, au multijoueur en ligne sur console, à des remises et à d’autres avantages.

Le lancement du Game Pass Standard coïncide avec la sortie prochaine de Call of Duty : Black Ops 6 sur le Game Pass en octobre. Si vous voulez jouer à ce jeu dès le premier jour, vous devrez payer 20 dollars par mois, soit près d’un tiers des coûts du jeu. Si vous jouez pendant trois mois, vous aurez presque payé le prix total du jeu.