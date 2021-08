Microsoft annonce les nouvelles fonctionnalités de la version 21H2 de Windows 10

Microsoft a expédié une nouvelle build aux membres du programme Windows Insider, cette fois spécifiquement destinée aux utilisateurs qui testent la version 21H2 de Windows 10 dans le canal Release Preview.

Windows 10 build 19044.1198, qui atterrit sous la forme d’une mise à jour cumulative KB5005101, est livré avec trois nouvelles fonctionnalités qui sont censées faire partie de la version finale 21H2 quand elle sera lancée plus tard dans l’année.

Tout d’abord, Microsoft précise qu’elle ajoute la prise en charge des normes WPA3 H2E pour une sécurité Wi-Fi renforcée, et ensuite, Windows Hello for Business obtient une nouvelle méthode de déploiement appelée cloud trust. Cette nouvelle fonctionnalité de sécurité est censée permettre ce que Microsoft appelle des déploiements simplifiés sans mot de passe.

Enfin, cette version apporte la prise en charge des ordinateurs GPU dans WSL et Azure IoT Edge pour les déploiements Linux sur Windows.

Pour l’instant, le canal Release Preview est fourni avec les deux builds Windows 10 version 21H1 et 21H2, selon la configuration. Microsoft explique qui obtient cette nouvelle build.

Disponible uniquement dans le canal Release Preview

« Cette mise à jour sera proposée automatiquement aux Insiders Windows déjà sous Windows 10, version 21H2 dans le canal Release Preview. Pour les Insiders qui ne sont pas encore sur Windows 10, version 21H2 — cette mise à jour est proposée depuis notre expérience “seeker” dans Windows Update et SEULEMENT aux Insiders qui ont été déplacés du canal Beta au canal Release Preview parce que leur PC ne répondait pas aux exigences matérielles pour Windows 11. Cela signifie que ces Insiders devront aller dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et choisir de télécharger et d’installer Windows 10, version 21H2 », indique la société.

La version 21H2 de Windows 10 devrait être lancée à l’automne aux côtés de Windows 11, et bien que Microsoft n’ait pas partagé de date de sortie définitive à ce jour, elle devrait voir le jour en octobre ou novembre, selon le calendrier typique des mises à jour de Windows 10.