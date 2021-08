L’Apple Watch Series 7 pourrait se vanter d’un important changement de design

On ne sait pas grand-chose d’autre sur l’Apple Watch Series 7, en dehors des petites améliorations apportées aux fonctionnalités déjà existantes. Malheureusement, l’une des plus grandes fonctionnalités annoncées par la rumeur ne sera pas disponible cette année. En effet, le capteur de glycémie ne sera pas viable commercialement avant plusieurs années .

La série d’iPhone 12 a repris les traits de conception de l’iPad Pro et est revenue aux bords plats que nous avions par le passé. Le nouvel iPad Air a adopté cette même esthétique, et le prochain iPad mini 6 devrait faire de même. Alors qu’Apple consolide sa conception, il ne sera pas surprenant que l’Apple Watch Series 7 ressemble également à un minuscule iPhone 12 .

Le design de l’Apple Watch a été largement inspiré par l’iPhone de sa génération. C’est à cette époque qu’Apple est passé des bords plats et aigus des précédents iPhone au châssis incurvé de l’iPhone 6 et des suivants. Cependant, l’iPhone 12 a changé cet esprit de design, et il semble que l’Apple Watch 7 va suivre ses traces.

Apple n’a pas modifié le design de l’Apple Watch de manière radicale ou clairement visible depuis le lancement de sa première smartwatch il y a 6 ans. Alors que la plupart des smartwatches, mais pas toutes, ont aujourd’hui un cadran rond, Apple a conservé sa forme carrée pendant plus d’une demi-décennie. Elle ne change toujours pas de forme, mais l’ Apple Watch Series 7 pourrait être livrée avec le plus grand changement de design qu’Apple ait jamais fait pour ses wearables. Bien sûr, en supposant que ces rendus de CAO soient exacts.