La famille d’iPhone 13 comprendra enfin une version de 1 To de stockage

Apple se prépare à lancer son nouvel iPhone 13, et selon un nouveau rapport d’analyste, il y a de bonnes chances que la société inclue finalement une version de stockage de 1 To, au moins pour les modèles Pro.

Des personnes au fait de la question ont déclaré que la gamme d’iPhone de cette année comprendrait également quatre modèles, tout comme la précédente génération, en commençant par un iPhone mini et en poursuivant avec un iPhone 13, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max.

Les modèles Pro devraient donc obtenir une version de 1 To, selon les analystes de Wedbush.

« Du point de vue des spécifications, nous sommes de plus en plus convaincus que l’iPhone 13 disposera d’une option de stockage impressionnante de 1 téraoctet, soit le double de la capacité de stockage Pro la plus élevée aujourd’hui (512 Go), et qu’il comprendra également un certain nombre d’améliorations clés avec un capteur LiDAR sur tous les modèles d’iPhone 13“, estiment les analystes.

Il est très probable qu’Apple revienne à son annonce habituelle de septembre pour l’iPhone 13, car la société souhaite revenir à son calendrier de lancement habituel après les retards massifs enregistrés l’année dernière.

Les invitations seront envoyées début septembre

En 2020, Apple a annoncé les nouveaux iPhone en octobre, certains modèles ayant finalement reçu le feu vert en novembre en raison des difficultés de production rencontrées par les partenaires d’Apple.

Apple est évidemment restée muette sur tout, mais une confirmation devrait être apportée début septembre lorsque la société commencera à envoyer des invitations pour l’événement de lancement de l’iPhone 13.