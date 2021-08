Adobe intègre l’outil Baguette magique dans Photoshop pour iPad

Si vous recherchez l’expérience Photoshop complète sur un iPad, vous êtes probablement déçus. Vous avez un iPad ou un iPad Pro depuis des années, vous avez commencé à utiliser Photoshop sur iPad, et c’est cool, mais… il manque quelque chose. Maintenant, dans la dernière mise à jour de la version iPad de Photoshop, deux des outils les plus essentiels de l’univers Photoshop sont arrivés.

Adobe a annoncé qu’elle mettait à jour Photoshop sur iPad aujourd’hui avec un outil de bureau classique absent sur la version mobile : la baguette magique. Certaines des fonctions de sélection intelligente de la baguette magique ont été introduites dans l’application iPad par le passé, mais Adobe ajoute désormais l’outil lui-même, ce qui facilite la sélection, l’ajustement ou la suppression d’éléments spécifiques d’un projet plus vaste d’un simple toucher.

L’outil Baguette magique sur l’iPad devrait être familier à tous ceux qui l’ont utilisé sur ordinateur. Il permet d’extraire facilement des objets d’un arrière-plan plat, de sélectionner des zones aux formes étranges ou de sélectionner une section colorée spécifique d’un projet pour ensuite la transformer selon les méthodes habituelles de Photoshop.

Avec Projection du canevas, Adobe propose également un nouveau moyen de partager et de projeter sur des écrans plus grands ce sur quoi vous travaillez. En activant Projection du canevas et en connectant un iPad à un écran externe par un port USB-C ou HDMI, vous pourrez afficher votre projet en plein écran, sans que l’interface utilisateur de Photoshop ne vous gêne.

Les iPad peuvent déjà se connecter à des écrans externes (c’est encore plus simple sur un iPad Pro doté d’un port USB-C), mais la fonctionnalité de Photoshop devrait faciliter le partage de ce sur quoi vous travaillez réellement, sans menus gênants.

Des nouveautés sur la version de bureau

La version de bureau de Photoshop bénéficie également de quelques nouveautés : Plus de ciels est à utiliser avec l’outil Remplacement du ciel et permet de disposer de davantage de ciels, et un outil Transformation Déformation amélioré avec des « mouvements indépendants des poignées de Bézier ». Selon Adobe, ces nouvelles poignées devraient permettre d’ajuster encore plus facilement les images enroulées autour de formes inhabituelles.

Si les outils Transformation Déformation et Remplacement du ciel sont intéressants, ce sont les améliorations apportées à l’iPad qui risquent d’enthousiasmer le plus les utilisateurs. Adobe a promis quelque chose comme une version complète de Photoshop pour iPad depuis au moins 2018, mais il y a toujours eu une sorte de mise en garde.