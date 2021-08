Intel Arc sera le premier GPU de la marque, avec un lancement au premier trimestre 2022

Pendant longtemps, les deux piliers des cartes graphiques ont été NVIDIA et AMD. Cependant, un troisième pilier est sur le point de débarquer dans le secteur du GPU, car Intel a officiellement annoncé sa propre marque de GPU intitulée Arc avec des appareils destinés aux joueurs qui recherchent les meilleures performances de leur matériel.

Baptisée Intel Arc, il s’agit de la première gamme de GPU de jeu de la société qui fera ses débuts l’année prochaine. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations disponibles sur les cartes graphiques pour le moment, Intel a partagé quelques informations sur la ligne de GPU dans une vidéo officielle.

Les GPU d’Intel étaient initialement appelés « DG2 », mais ils ont reçu la marque officielle Arc d’Intel. Les premiers GPU de la gamme Arc ont désormais un tout nouveau nom de code, puisque Intel les appelle « Alchemist ». La société indique qu’elle prévoit d’expédier son premier lot de produits Alchemist d’ici la fin du mois de mars 2022. Nous devrons donc attendre un certain temps avant de pouvoir mettre la main sur ces puces pour voir comment elles se comparent aux offres de NVIDIA et d’AMD.

Après Alchemist, Intel prévoit de livrer des appareils portant les noms de code Battlemage, Celestial et Druid, bien que ce soit assez vague à l’heure actuelle. « Ce jour marque un moment clé dans le voyage graphique que nous avons commencé il y a quelques années. Le lancement de la marque Intel Arc et la révélation des futures générations de matériel témoignent de l’engagement profond et continu d’Intel envers les joueurs et les créateurs du monde entier », a déclaré Roger Chandler, vice-président et directeur général d’Intel pour les produits et solutions graphiques clients.

Malheureusement, Intel n’a pas fourni beaucoup d’informations sur les performances réelles de ses prochaines cartes, se contentant de dire qu’elles prendront en charge toutes les fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate, l’accélération du ray-tracing et le suréchantillonnage basé sur l’IA pour l’anticrénelage. Ces fonctionnalités sont nécessaires pour concurrencer les GPU modernes, mais nous devrons attendre de voir si Intel peut offrir autre chose pour les faire sortir du lot.

Ces cartes seront-elles vraiment en stock ?

Bien sûr, si Intel peut produire suffisamment de cartes pour les avoir en stock, cela donnerait certainement à l’entreprise une longueur d’avance, car trouver des GPU à un prix proche du prix constructeur est presque impossible à ce jour. Espérons que d’ici mars 2022, la pénurie de GPU se sera résorbée et que nous pourrons facilement obtenir des cartes de NVIDIA, AMD et Intel à un prix standard.

Si vous ne pouvez pas attendre jusqu’en 2022, Intel vend des t-shirts à l’effigie de sa marque Arc, mais même ces derniers ne seront pas expédiés avant un certain temps. Intel indique que nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur ses prochains GPU plus tard en 2021, nous devrons donc être patients pour l’instant.