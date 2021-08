Apple pourrait intégrer l’Apple Pencil dans les futurs MacBook Pro

Le brevet montre l’Apple Pencil logé dans son dock et explique qu’il pourrait « agir comme une souris pour déplacer un curseur ». Plus intéressant encore, le brevet décrit l’Apple Pencil comme une fonctionnalité qui pourrait remplacer la rangée de touches F . Cela signifie qu’il pourrait loger des touches fonctionnelles avec lesquelles vous pouvez interagir directement sur le côté du stylet.

