Les utilisateurs ne sont pas satisfaits de la refonte de Twitter

Twitter a déployé un nouveau design sur son navigateur et ses applications mobiles, en introduisant une nouvelle palette de couleurs et une police de marque « Chirp » destinée à donner aux applications Twitter un aspect plus unifié. Mais, l’opération semble s’être retournée contre elle.

Quelques jours seulement après avoir introduit ces changements, Twitter a été contraint de faire marche arrière, promettant d’annuler certains aspects de la refonte en réponse aux commentaires des utilisateurs. Le 11 août, le compte Twitter Accessibility a publié un message sur les nouvelles mises à jour « pour les couleurs et la typographie », notamment « un contraste de couleur plus élevé pour les boutons, les liens, les mises au point [et] une lecture plus facile avec un texte aligné à gauche et plus d’espace entre les textes ».

Malgré l’objectif d’une « lecture plus facile », la principale critique semble porter sur la police qui cause des maux de tête, ayant apparemment réduit la lisibilité et le rendu les utilisateurs plus susceptibles de souffrir de migraines ou de fatigue oculaire.

Cela a poussé Twitter à annoncer une autre refonte, en modifiant les niveaux de contraste qui semblent être à l’origine des problèmes, en mentionne qu’elle « écoute et itère ».

We’ve identified issues with the Chirp font for Windows users and are actively working on a fix. Thanks for your patience and please let us know if you have additional feedback. —Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 14, 2021

Au cours des derniers jours, Twitter a été inondé de plaintes concernant ces changements, tandis que certains utilisateurs ont apparemment perdu la possibilité de redimensionner la police dans leurs applications Twitter.

Twitter prend la chose au sérieux

Twitter se penche clairement sur la problématique, et cela va au-delà des récriminations habituelles sur les changements de conception itératifs — bien que le bouton Suivre ait inversé ses couleurs habituelles, s’affichant en blanc si vous suivez quelqu’un, c’est un changement auquel nous nous adapterons probablement avec le temps. Les utilisateurs de Twitter qui ont des maux de tête en essayant d’analyser les messages, probablement moins.

Un utilisateur demande également pourquoi Twitter ne conçoit pas l’application pour donner aux utilisateurs la possibilité de modifier le contraste, la police, la taille, ce qui pourrait être une meilleure solution.

Nous nous attendons à voir quelques « changements de contraste » bientôt, et Twitter montre certainement une volonté de répondre à ces problématiques, en mentionnant que « Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des commentaires sur les mises à jour de conception. Nous les suivons tous, alors continuez à nous les envoyer ». Twitter a un compte dédié à l’accessibilité sur la plateforme depuis mars 2013, et il ne semble pas être une réflexion après coup pour l’entreprise, même si la dernière refonte a mal fonctionné.