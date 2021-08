La nouvelle smartwatch Honor Watch GS 3 est très élégante

Honor a officiellement présenté sa nouvelle smartwatch Honor Watch GS 3 en Chine. Cette révélation s’inscrit dans la lignée de la solide gamme d’appareils connectés de Honor, notamment son dernier smartphone, le Honor 50 5G, sorti en juin 2021, et sa précédente smartwatch, la Honor GS Pro, qui offrait un suivi de la condition physique haut de gamme, une durabilité incroyable et un écran de 1,39 pouce.

La nouvelle montre arrive à point nommé pour la société technologique chinoise qui, selon Counterpoint, a vu sa part de marché de 12 % en Chine se réduire à 5 %. Huawei, la société mère de Honor, a connu un déclin similaire en Chine au cours des 12 derniers mois, après être passé de 33 % de parts de marché à la mi-2020 à 15 % au deuxième trimestre 2021.

Et tandis que les détails sur les spécifications et les caractéristiques sont limités, nous pouvons apprécier le design. La nouvelle est arrivée sur une publication officielle sur Weibo, avec de nombreuses photos, qui ont été repérées par GizChina.

Les appareils Honor ont largement été des versions remaniées des smartwatches de son ancienne société mère Huawei, mais après que la société ait été vendue l’année dernière, cela ressemble à un nouveau départ — et pour le mieux. La Honor Watch GS 3 semble plus élégante que la Huawei Watch 3, avec deux couronnes et un châssis métallique poli.

Il s’agit de rendus publicitaires, donc les choses peuvent (et ont généralement) avoir l’air moins impressionnantes en chair et en os — mais la Watch GS 3 attire certainement l’attention en termes de finesse et d’absence de bords d’écran. La publication Weibo montre une multitude de bracelets et de finitions — or, argent et métal avec plusieurs bandes de cuir différentes — et a certainement suscité notre intérêt.

Un lancement en Europe ?

Les seuls détails dont nous disposons proviennent de la publication Weibo, qui révèle que la Watch GS 3 intègre un « capteur de fréquence cardiaque PPG à huit canaux », qui, selon la société, est amélioré par un processeur IA. D’après ce communiqué de presse, nous pouvons déjà voir que cette montre sera fortement axée sur le fitness tout en prétendant être innovante avec son utilisation de l’intelligence artificielle.

Nous ne savons pas non plus si la société utilisera HarmonyOS, mais on peut penser qu’elle s’en tiendra à un système d’exploitation propriétaire. Elle est lancée aux côtés d’une nouvelle tablette Honor, dont les spécifications ont été entièrement dévoilées — il y a donc un air de mystère autour de cette nouvelle smartwatch Watch GS3.

Honor a sorti ses précédents appareils en Occident — et a bénéficié de la liberté aux États-Unis, loin de l’embargo de son ancien propriétaire. On peut donc être confiant sur le fait que la Watch GS3 fera son apparition en Europe et aux États-Unis en temps voulu.