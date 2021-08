Twitter redessine son site Web avec une nouvelle police

Twitter a subi quelques changements de design, notamment une nouvelle police de caractères nommée « Chirp ». Si tous les boutons et toutes les fonctionnalités restent inchangés, c’est l’apparence qui a été revue. La plateforme de microblogage est désormais dotée de boutons à fort contraste qui font bonne figure lorsque vous appuyez sur le bouton « Aimer » ou « Retweeter ».

Twitter précise également que le design à fort contraste comporte beaucoup moins de bleu, ce qui permet de mieux se concentrer sur les couleurs du contenu que l’on regarde.

Les changements seront visibles sur le Web ainsi que dans l’application Twitter sur votre smartphone. En janvier dernier, Twitter a introduit une nouvelle police appelée Chirp, qu’elle applique aujourd’hui. Avec cette nouvelle police, le texte en langue occidentale s’aligne désormais sur la gauche. La plateforme affirme que cela facilitera la lecture lorsque vous faites défiler Twitter. Si l’on ajoute à cela les écrans à taux de rafraîchissement élevé des smartphones, on obtient sans doute une meilleure expérience de lecture à la volée.

Notice anything different?

Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you’re talking about.

Let’s take a deeper look. 🧵 pic.twitter.com/vCUomsgCNA

—Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021