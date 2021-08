by

Les applications Microsoft ont été optimisées pour les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Samsung a dévoilé ses nouveaux appareils pliables plus tôt dans la journée, et son partenaire de longue date, Microsoft, était de la partie, puisque le géant du logiciel a collaboré avec la firme sud-coréenne pour que ses applications fassent partie de l’expérience mobile de nouvelle génération.

Microsoft Office, Microsoft Teams et Outlook sont maintenant profondément intégrés dans les nouveaux smartphones pliables de Samsung, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, et le géant du logiciel basé à Redmond a publié un article détaillé pour vanter le tout.

« Par exemple, lorsque vous dépliez un appareil mobile Galaxy, vous pouvez voir une présentation en détail en plein écran et les visages de vos collègues sur l’appel Teams en dessous. Toujours lors de cet appel Teams, vous pouvez faire apparaître le tableau blanc et dessiner ce que vous expliquez sur le tableau avec un stylet S Pen. Avec le mode double volet de Microsoft Outlook pour les appareils Galaxy, vous pouvez lire un e-mail complet tout en prévisualisant les autres sur le côté, comme sur un ordinateur de bureau », explique la société.

Microsoft et Samsung collaborent depuis un certain temps déjà, et les deux sociétés rapprochent leurs appareils pour assurer une intégration transparente des services essentiels.

Par exemple, les appareils Samsung peuvent être couplés à des PC sous Windows 10 pour un accès complet à la galerie, aux appels, aux notifications et aux applications. En outre, les smartphones de Samsung prennent également en charge le mirroring sur les PC sous Windows 10, les utilisateurs pouvant ainsi utiliser les applications Android directement sur leur bureau.

Le facteur de forme aide au multitâche

Le facteur de forme pliable pousse les choses à un niveau supérieur. « Avec la fenêtre multi-active, vous pouvez exécuter plusieurs apps en même temps », explique Patrick Chomet, vice-président exécutif, responsable des produits et expériences mobiles chez Samsung. « Par exemple, vous pouvez ouvrir Microsoft Excel et PowerPoint et glisser-déposer facilement un tableau directement dans votre présentation. Désormais, vous pouvez même exécuter deux instances de la même application ».

Les nouveaux smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, arriveront sur le marché le 27 août sur les premiers marchés.