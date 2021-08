Le mode Focus de Zoom permet de masquer les participants gênants

by

Il semble que la société ait essayé de s’adapter à un nouveau mode de communication avec des groupes de personnes pendant cette pandémie. Qu’il s’agisse de réunions de bureau, de rencontres sociales ou de cours, les plateformes de vidéoconférence ont prospéré pendant les changements radicaux imposés par les 18 derniers mois. Cela ne veut pas dire que les nouveaux canaux de communication ne se sont pas accompagnés de leur propre lot de problèmes, qu’il s’agisse de la confidentialité, de la distraction ou de ce qu’on appelle la « fatigue de Zoom ». La dernière fonctionnalité de Zoom tente de résoudre au moins un de ces problèmes en s’assurant que les étudiants sont distraits par leurs camarades de classe.

La vidéoconférence par chat pourrait avoir un impact négatif plus important sur les enfants qui vont dans des classes virtuelles que sur les adultes qui travaillent dans des bureaux numériques. En plus d’être privé de l’interaction en face à face avec leurs professeurs et leurs camarades de classe, il s’est avéré très difficile de garder les jeunes élèves concentrés lorsqu’ils sont assis à la maison. Pire encore, cette liberté a également tendance à distraire les autres participants à l’appel, ce qui peut conduire à une classe plutôt chaotique.

Juste à temps pour le début de l’année scolaire, Zoom lance ce qu’il appelle un nouveau mode Focus. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un mode analogue au mode Webinar, avec une concentration sur l’hôte ou l’orateur. La différence est que le mode Focus est non seulement plus facile à utiliser, mais aussi plus flexible puisqu’il peut être activé ou désactivé en appuyant sur un bouton. Par exemple, un enseignant peut activer le mode Focus pendant sa présentation, puis le désactiver au moment de la discussion en classe.

En mode Focus, un participant ne peut voir personne d’autre que lui-même et le professeur. Bien sûr, l’enseignant peut voir tout le monde, mais ce sont les enfants qui sont le plus facilement distraits par ce que leurs camarades font devant la caméra. Le mode Focus empêche également les élèves de partager leur écran avec les autres participants.

Empêcher toute distraction

Contrairement au mode Webinar, le mode Focus semble être disponible pour tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont un compte gratuit. Zoom annonce également d’autres fonctionnalités qui pourraient contribuer à rendre les cours en ligne plus supportables, au moins.

Les arrière-plans virtuels et la suppression des bruits de fond contribuent également à minimiser les distractions, tandis que les salles de réunion et les indicateurs « Levez la main » permettent aux enseignants de mieux contrôler les activités de la classe.