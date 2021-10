Les Apple M1 Pro et Apple M1 Max seraient les prochaines puces des MacBook Pro 2021

Les nouveaux MacBook Pro, qui devraient être disponibles en modèles de 14 et 16 pouces , seront très probablement le centre de toute l’attention de l’événement « Unleashed » d’Apple. En plus d’un nouveau design, les ordinateurs portables devraient voir le retour des ports HDMI et de la recharge MagSafe, tout en disant adieu à la controversée Touch Bar. L’événement d’Apple aura lieu ce soir à 19 heures.

Habituellement, Apple appose un « X » sur une puce de la même architecture qui ne représente qu’une mise à niveau incrémentale. C’est du moins le cas pour les processeurs Apple A qui équipent ses iPhone et iPad. Cela dit, la dernière fois qu’elle a fait cela, c’était avec l’Apple A12, qui avait des variantes A12X et A12Z.