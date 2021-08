Les performances de la Steam Deck ne sont pas améliorées en mode « dock »

Le PC de jeu portable Steam Deck de Valve a immédiatement été comparée à la Nintendo Switch lorsqu’elle a été annoncée pour la première fois, mais c’est une comparaison plutôt superficielle lorsqu’il s’agit de détails.

Si les deux sont effectivement des consoles de jeu portables, le Steam Deck ressemble davantage à la Switch Lite avec ses commandes inamovibles. Une autre différence essentielle entre les deux vient de faire surface, révélant que les performances de la Steam Deck seront les mêmes, que vous le teniez dans vos mains ou que vous le nichiez dans un dock avec un écran plus grand et de plus haute résolution.

La Steam Deck et la Nintendo Switch ont toutes deux deux modes de jeu principaux, la console portable étant la forme naturelle et principale. Cependant, lorsqu’elle est connectée au dock TV, la Switch peut pousser son matériel à la limite et prendre en charge une résolution 1080p supérieure à celle prise en charge par l’écran intégré. La Steam Deck prend également en charge des résolutions plus élevées lorsqu’elle est connectée à la station d’accueil, mais apparemment elle ne bénéficiera pas de la même augmentation des performances que la Switch dans ce mode.

En pratique, cela signifie que les performances de la Steam Deck pourraient être inférieures en mode dock, surtout s’il est connecté à un écran dont la résolution est nettement supérieure.

Valve a conçu le PC portable pour des performances de 30 fps, mais cela ne s’applique qu’à son écran natif de 800 p. Une résolution plus élevée poussera définitivement l’appareil à ses limites, surtout si d’autres périphériques y sont également connectés.

Une décision intentionnelle

Greg Coomer, de Valve, a expliqué à PC Gamer qu’il s’agissait d’une décision intentionnelle de leur part. Ils ont choisi de privilégier et d’optimiser le cas d’utilisation principal, à savoir le jeu sur console portable, et ont décidé de n’apporter aucun changement en mode connecté. Cela facilite le travail de Valve, mais cela se fait au détriment de l’expérience utilisateur.

Cela dit, il manque encore quelques pièces au tableau de la Steam Deck pour pouvoir porter un jugement définitif à ce sujet. Les systèmes de refroidissement de l’appareil et de la station d’accueil pourraient certainement jouer un rôle important en poussant les performances au-delà des niveaux normaux, par exemple. Puisque la Steam Deck fonctionne sous Linux, il y a aussi la possibilité d’overclocking ou de contourner les limites fixées par Valve, bien plus que ce que les propriétaires de Nintendo Switch peuvent faire sans jailbreaking de leur console.