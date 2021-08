Une nouvelle fuite du Galaxy Z Fold 3 dévoile presque tous les secrets de Samsung

Le grand événement Galaxy Z Fold 3 de Samsung est encore dans une semaine, mais les fuites ont progressivement réduit les surprises pour le prochain smartphone pliable phare. À première vue, vous pourriez être pardonné de penser que les changements sont modérés, mais il semble certainement que Samsung a abordé bon nombre des principales frustrations de ses deux premières itérations du Galaxy Z Fold.

C’est important, car Samsung a été le leader dans le domaine des appareils pliables comme celui-ci. Dans le même temps, la société facture un prix élevé pour ses appareils pliables, ce qui montre que les panneaux AMOLED que l’on peut plier sans les casser sont encore une technologie de pointe.

De multiples fuites nous ont donné un aperçu ferme de ce que le Galaxy Z Fold 3 offrira, mais une nouvelle fuite de WinFuture a partagé davantage de détails. Le Galaxy Z Fold 3 5G disposera d’un écran externe de 6,2 pouces d’une résolution de 2 268 x 832 pixels, et d’un panneau pliable de 7,6 pouces à l’intérieur. Celui-ci fonctionnera avec une résolution de 2 208 x 1 768 pixels.

Il est important de noter que les deux écrans auront un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement plus fluide et qu’ils utiliseront le verre Gorilla Glass Victus de Corning. Cela devrait le rendre considérablement plus résistant aux rayures, ce qui est essentiel puisque Samsung rend également le Z Fold de 2021 compatible avec son stylet S Pen. Auparavant, on craignait que la pointe du stylet puisse rayer les versions précédentes de l’écran intérieur plus souple.

En ce qui concerne la charnière elle-même, alors que le Galaxy Z Fold 2 a apparemment résolu les problèmes de clapet du Galaxy Fold original, Samsung ne prend aucun risque cette année non plus. Selon la fuite, la charnière du Galaxy Z Fold 3 a été testée pour survivre jusqu’à 200 000 pliages. Cela revient à l’ouvrir ou le fermer plus de 100 fois par jour, pendant 5 ans.

Du côté des optiques

Sous l’écran intérieur se trouve une nouvelle caméra frontale. Il s’agit d’une première pour la série Galaxy Z Fold, et bien qu’il y ait eu quelques inquiétudes quant à la clarté de l’image étant donné que les capteurs filmeront à travers le panneau AMOLED lui-même, les spécifications sur le papier sont au moins solides. On nous dit de nous attendre à un capteur photo sous l’écran de 4 mégapixels avec une optique f/1,8, tandis qu’un capteur photo de 10 mégapixels avec une optique f/2,2 est sur le devant pour être utilisé lorsqu’il est fermé.

Les autres caméras, comme les précédentes fuites l’ont souligné, offriront un ensemble analogue de trois capteurs comme nous l’avons vu sur la série Galaxy S21. Cela comprend une caméra principale de 12 mégapixels avec OIS et objectif f/1,8, un capteur ultra-large de 12 mégapixels avec une mise au point fixe, f/2,2, et un champ de vision de 123 degrés, et enfin un zoom de 12 mégapixels avec OIS et objectif f/2,4. L’enregistrement vidéo peut atteindre 8K.

Un lancement le 11 août

Le Snapdragon 888 de Qualcomm devrait être à l’intérieur, avec 12 Go de mémoire vive (RAM) et 256 ou 512 Go de stockage. Le système d’exploitation est Android 11 avec la surcouche OneUI 3.1 de Samsung, et il y a bien sûr la 5G, le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 802.11ax, et le support de la double SIM. La batterie de 4 400 mAh devrait offrir un support à la charge filaire rapide et la charge sans fil, et Samsung inclut toujours apparemment un capteur d’empreintes digitales.

Si les principales spécifications sont déjà connues, la plus grande question reste à confirmer : combien coûtera réellement le nouveau Galaxy Z Fold 3. Nous en saurons plus à ce sujet cette semaine, l’événement Unpacked 2021 aura lieu le 11 août.