Microsoft révèle le tout nouveau look de l’Outil Capture d’écran de Windows 11

Panos Panay, responsable de la division Windows & Devices de Microsoft, a publié aujourd’hui une courte vidéo qui donne un aperçu du nouvel Outil Capture d’écran de Windows 11. La vidéo de 17 secondes présente une version mise à jour de l’outil qui, selon Panay, sera bientôt disponible pour les membres Windows Insider.

Bien que des changements significatifs n’aient pas été apportés à l’outil, la vidéo montre qu’il ne s’agit plus d’une paire de ciseaux, mais d’un signe plus. Quelques autres modifications mineures de l’iconographie ont été apportées pour s’assurer que la nouvelle icône va de pair avec le thème Windows mis à jour. Il s’agit notamment de changements de conception dans l’icône de retardement et de paramètres. Le bouton Mode exploite désormais un menu déroulant pour davantage d’options.

En outre, l’Outil Capture d’écran mis à jour semble également être une combinaison de l’Outil Capture d’écran actuel et de l’outil Capture et croquis existant. Ce dernier était un outil introduit par la société dans Windows 10, et l’outil Capture d’écran mis à jour semble conserver certaines de ses meilleures fonctionnalités.

Here is a first look at the new #Windows11 Snipping Tool. Coming to #WindowsInsiders soon! Great work from the team #pumped pic.twitter.com/pvlhKp1Eia — Panos Panay (@panos_panay) August 4, 2021

Selon la vidéo, l’itération mise à jour de l’outil Capture d’écran offre certaines des options de base que la version actuelle de l’outil offre. Vous avez la possibilité de démarrer une capture, de choisir un mode de capture et de définir le délai. Ces options ne sont pas actuellement disponibles dans l’outil Capture et croquis.

Les options de Capture et croquis qui restent intactes dans le nouvel outil Capture d’écran sont les commandes disponibles en haut de la fenêtre de l’outil pour la sélection de forme libre et la sélection de fenêtre.

Deux applications en une

L’outil vous offre également la possibilité d’effectuer plusieurs actions sur votre découpage une fois qu’il est terminé. Vous pouvez notamment l’ouvrir dans une fenêtre Capture et croquis et l’encrer, l’effacer ou la partager. Vous pouvez également voir des options pour changer le mode de découpage après avoir commencé un découpage. L’interface d’édition est également exactement la même que celle de Capture et croquis, tout comme le reste de l’interface.

Il est possible que Microsoft envisage de se débarrasser des deux applications en les combinant en une seule. Reste à savoir ce que Microsoft a en tête. Les membres Insider devraient vite le savoir.