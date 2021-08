Le mode Super Duper Secure de Microsoft Edge supprime une fonctionnalité JavaScript importante

Bien que vous ne devriez pas constater de baisses de performances notables (selon Microsoft), il s’agit toujours d’un mode expérimental et certains problèmes ne manqueront pas de surgir, alors essayez par vous-même et voyez ce qui se passe.

« Bien sûr, il ne s’agit que d’une expérience ; les choses peuvent encore changer et nous avons encore quelques défis techniques à relever », explique Norman. « De plus, notre nom ironique devra probablement être remplacé par quelque chose de plus professionnel lors du lancement de notre fonctionnalité. Mais pour l’instant, nous allons continuer à nous amuser avec ».

Cette réduction de la surface d’attaque « tue » la moitié des bugs que nous voyons dans les exploits, et tout bug restant devient plus difficile à exploiter. En d’autres termes, nous réduisons le coût pour les utilisateurs, mais augmentons le coût pour les attaquants. En outre, le compilateur JIT est censé augmenter les performances en compilant l’ordinateur pendant l’exécution du programme (au moment de l’exécution). La désactivation du compilateur JIT en mode Super Duper Secure aurait donc peu d’impact négatif .