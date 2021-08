Ce brevet fait allusion à un étui d’iPhone capable de charger les AirPods

Conformément à un récent brevet découvert par Patently Apple, le géant technologique basé à Cupertino travaille sur un étui unique pour ses iPhone qui peuvent à la fois loger et charger les AirPods. Ça a l’air plutôt cool, non ? Ainsi, vous n’aurez pas à transporter l’étui de charge des AirPods partout où vous irez. Vous pouvez simplement placer vos écouteurs dans les fentes de charge dédiées qui se trouvent sur l’étui pour les recharger.

Le brevet intitulé « Cases and folios for carrying and charging accessories » ne mentionne pas de boîtier et de solution de charge inductive spécifique aux AirPods. Cependant, les diagrammes du brevet par lesquels Apple a expliqué son concept montrent différents types d’étuis pour iPhone avec les AirPods placés à différents endroits.

Par exemple, Apple, dans l’un des schémas, montre un étui d’iPhone, avec le bloc de caméra d’un iPhone 7/8 Pro, chargeant une paire de AirPods sur le bord supérieur. Ce schéma montre également divers autres éléments comme les circuits, les aimants, la batterie, et même un éventuel second écran.

Eh bien, dans la figure 2 (ci-dessus), le diagramme montre le même étui, et il y a effectivement un écran secondaire à l’arrière de l’étui, comme indiqué dans le diagramme. En outre, la figure 5 montre un mécanisme pour maintenir les écouteurs en place de manière sûre afin qu’ils restent chargés.

Un autre diagramme du brevet montre un autre type d’étui pour iPhone avec un emplacement de charge inductive à l’arrière. Ainsi, dans cette version, au lieu d’un écran secondaire comme dans la version précédente, il y a une zone surélevée à l’arrière.

Cette zone bombée loge les AirPods et la charge, avec la batterie à l’intérieur. Cela ressemble à un accessoire complémentaire du MagSafe, mais ce n’est pas le cas. Il existe également une troisième version qui présente un étui de type folio pour les iPhone et des fentes de charge des AirPods encastrées dans la partie intérieure du couvercle rabattu.

Un vrai défi pour Apple

Le fait de loger les AirPods dans un étui n’est pas nouveau, car nous avons déjà vu de nombreux étuis pour iPhone tiers faire de même. Cependant, le chargement des écouteurs dans ces étuis sera le véritable défi pour Apple.

Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir quelles solutions Apple propose pour transformer cet étui unique pour iPhone en un produit commercial grand public.