TikTok Stories, des publications qui disparaissent après 24 heures

Il semble que TikTok soit enfin prête à prendre le dessus sur ses grands rivaux comme Instagram, Twitter et même YouTube. Après avoir été copiée à maintes reprises par ces concurrents, la plateforme de minis vidéos leur rend la pareille en copiant une fonctionnalité qui est devenue un élément de base pour au moins un de ces réseaux sociaux. TikTok teste apparemment ses propres Stories éphémères dans le but de diversifier ses fonctionnalités et d’attirer encore plus d’utilisateurs sur sa plateforme.

Snapchat peut probablement être crédité d’avoir popularisé la tendance des messages éphémères, et ses Stories ont précédé ce qui est maintenant associé à Instagram. Qu’il s’appelle Stories, Shorts ou Fleets, le concept de base reste le même. Les photos ou vidéos postées dans ce format disparaissent après 24 heures, ce qui leur donne plus de valeur en tant qu’exclusivités limitées dans le temps.

Il semblerait que TikTok soit le dernier à prendre ce train en marche, et qu’elle pourrait aussi l’appeler sans complexe « Stories ». Selon Variety, le réseau social effectue des tests en dehors des États-Unis sur un petit nombre d’utilisateurs. L’idée, selon un représentant de l’entreprise, est de donner aux créateurs davantage de formats pour exprimer leur créativité.

Les TikTok Stories semblent fonctionner de la même manière que d’autres fonctionnalités de Stories présentes dans des applications comme Snapchat ou Instagram. Vous pouvez créer une nouvelle histoire en appuyant sur un bouton « Créer » qui a été ajouté à une nouvelle barre latérale coulissante. Vous pouvez ajouter des légendes, de la musique et du texte. Mais, il doit s’agir de vidéos. Pas de photos.

Les TikTok Stories se trouvent également dans la nouvelle barre latérale. C’est là que vous verrez celles publiées par les comptes que vous suivez. Vous pouvez également cliquer sur la photo de profil d’une personne pour afficher ses Stories. Les TikTok Stories durent 24 heures avant de disparaître définitivement, comme d’habitude, et vous pouvez également y réagir et les commenter.

More screenshots of TikTok Stories pic.twitter.com/1PVfgJ9YWT — Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021

Un simple test pour le moment

Ce n’est pas la première fois que TikTok donne à ses utilisateurs plus de place pour cette créativité. Elle a récemment triplé la durée maximale des vidéos, qui est passée de 60 secondes à 3 minutes, afin d’encourager la production et le partage de contenus sur le réseau. Bien sûr, l’idéal est d’attirer également davantage d’utilisateurs, ce qui pourrait conduire à plus d’opportunités de profit par la suite.

Cependant, le concept des Stories n’est pas toujours gagnant. S’il a formidablement bien fonctionné pour Instagram, c’est le contraire pour Twitter qui vient de fermer sa fonctionnalité équivalente, les Fleets. TikTok Stories pourrait même ne pas aboutir à une version finale, en fonction des retours de ce test pilote.