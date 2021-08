by

Google Maps facilite le partage de votre position sur iOS, et ajoute des widgets

Avec la dernière version de Google Maps pour iPhone et iPad, vous pouvez partager votre position avec vos amis, obtenir des informations sur le trafic plus rapidement et même accéder à un mode sombre sur votre iPhone dans la populaire application de navigation.

Google a révélé que vous serez en mesure de partager votre position en temps réel sur iMessage, et cela semble assez facile à mettre en œuvre. Si vous êtes en route vers la maison d’un ami et qu’il se demande où vous êtes, vous pouvez partager votre progression au fur et à mesure de votre voyage.

Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez appuyer sur le bouton Google Maps dans iMessage. À partir de là, un aperçu s’affichera, vous permettant de savoir combien de temps votre position sera partagée. Appuyez ensuite sur le bouton d’envoi et vos amis pourront vous suivre à la trace.

Par défaut, Google partage votre position pendant une heure, mais vous pouvez la partager jusqu’à trois jours, en l’augmentant manuellement. Si vous souhaitez arrêter de partager votre position, vous pouvez appuyer sur un bouton « Stop » sur la vignette.

Google ne s’est pas contenté de déployer une nouvelle fonctionnalité pour Maps.

Autres nouvelles fonctionnalités de Google Maps

Au lieu de cela, la société a également ajouté quelques widgets utiles. Tout d’abord, la société a ajouté un widget qui vous montre le trafic dans votre région. Google a également ajouté un nouveau widget de recherche Google Maps qui vous permet soit de taper ce que vous cherchez, soit d’appuyer sur un bouton pour voir les restaurants, les stations-service, votre domicile ou votre lieu de travail à proximité. Pour les utiliser, vous devez ajouter le widget Google Maps à votre écran d’accueil, puis choisir celui que vous souhaitez ajouter. (Ou vous pouvez ajouter les deux !)

Le dernier ajout à Google Maps est un mode sombre, ce qui est normal pour de nombreuses applications de nos jours. Cette fonctionnalité sera déployée dans les semaines à venir, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour nous reposer les yeux avec le look sombre et apaisant de Google Maps.