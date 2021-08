L’application VLC Win32 est désormais disponible sur le Microsoft Store

VLC est la dernière application Win32 à faire son apparition sur le Microsoft Store. Au cours des dernières semaines, plusieurs applications populaires, dont WinZip, Adobe Acrobat Reader DC et même le navigateur Edge de Microsoft, ont fait leur apparition dans le Microsoft Store. Avec la prise en charge prochaine d’Android dans le Microsoft Store et ces listes d’applications utiles, Microsoft fait enfin du Store quelque chose que les utilisateurs de Windows voudront utiliser.

L’organisation à but non lucratif à l’origine du célèbre lecteur multimédia VLC, VideoLAN, vient d’introduire la version Win32 de VLC Player dans le Microsoft Store . D’abord repéré par WindowsCentral, les utilisateurs intéressés sous Windows 11 peuvent accéder au lecteur VLC à partir du nouveau Microsoft Store dès maintenant.