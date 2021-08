La batterie du OnePlus Nord 2 explose pendant une randonnée à vélo

Lorsque la femme d’Ankur Sharma, un résident de Bengaluru, a acheté récemment un tout nouveau smartphone OnePlus Nord 2, elle ne pensait pas que cela conduirait à une expérience aussi désastreuse, étant donné les antécédents de la marque. Cependant, le nouvel appareil OnePlus Nord 2 a explosé à l’intérieur de son sac en bandoulière alors qu’elle faisait du vélo, entraînant une expérience traumatisante.

Mme Sharma s’est rendue sur Twitter pour signaler l’incident. Dans un tweet, Ankur a partagé quatre images haute résolution de l’appareil brûlé ainsi que quelques détails supplémentaires. Cependant, le tweet a ensuite été supprimé par Sharma, probablement selon les instructions de OnePlus. L’incident a été rapporté par le média néerlandais LetsGoDigital et vous pouvez voir certaines des images dans cet article.

D’après le tweet, la femme de Sharma a acheté l’appareil il y a seulement 5 jours. Elle a ensuite fait une promenade à vélo avec le nouveau smartphone dans son sac en bandoulière. Le OnePlus Nord 2 a soudainement explosé à l’intérieur du sac, et une grande quantité de fumée a commencé à s’en échapper. Cela s’est produit alors que la femme de Sharma faisait du vélo, ce qui a entraîné un accident traumatisant pour elle.

D’après les images, l’appareil semble avoir explosé de l’intérieur. L’explosion a détruit le châssis, l’écran et le panneau arrière de l’appareil. Même la poche de protection Lithium-Ion endommagée était visible après l’explosion.

Il est donc possible que l’explosion ait été déclenchée par la batterie de 4 500 mAh contenue dans le OnePlus Nord 2. Cependant, la cause exacte de l’explosion n’a pas encore été révélée. Suite à la publication sur Twitter, OnePlus a contacté Ankur Sharma par le biais d’un tweet officiel de son support. La société a déclaré qu’elle souhaitait « faire amende honorable » pour cet incident. Vous pouvez consulter le tweet joint ci-dessous.

Hi Ankur. We are gutted to hear about your experience. We are deeply concerned and want to make it up to you. We request you to connect to us over a direct message so that we can make amends and turn this around for you. https://t.co/Y6rHuMwu8J

— OnePlus Support (@OnePlus_Support) August 1, 2021