La caméra du Galaxy S22 pourrait être dévoilé très prochainement

La bataille pour le meilleur smartphone pour la photographie est loin d’être terminée, surtout avec le Huawei P50 Pro qui fait une fois de plus pencher la balance en faveur de l’emblématique entreprise chinoise. Les caméras des smartphones sont devenues plus grandes, plus sophistiquées et parfois un peu folles, mais certaines améliorations ne proviennent pas toujours des technologies à venir ou futures.

Les smartphones de Samsung ont montré des performances plutôt positives dans ce domaine, et son prochain fleuron, le Galaxy S22, pourrait tirer les leçons du passé et utiliser un capteur d’imagerie RGBW pour améliorer ses chances à l’avenir.

Alors que le lancement du Galaxy S22 aura probablement lieu en janvier, ou peut-être en février, l’une de ses caractéristiques les plus importantes pourrait être montrée avant l’heure, car une source populaire pense que les caméras seront dévoilées en septembre.

Cette source n’est autre que Ice Universe, et a posté sur Twitter : « Sept. 200MP、50MP RGBW, coming soon ». Ce que cela signifie probablement, c’est qu’une caméra de 200 mégapixels et une caméra de 50 mégapixels seront lancées en septembre par Samsung, et utilisées peu après dans un smartphone.

Pour situer le contexte, Samsung révèle souvent ses capteurs de caméra de smartphone fait maison indépendamment du téléphone dans lequel ils sont effectivement utilisés — c’est ainsi que nous avons appris l’existence des caméras de 108 mégapixels maintenant utilisées dans ses smartphones Ultra, ainsi qu’un autre capteur de 50 mégapixels lancé récemment qui est vraiment petit.

Un capteur RVBW de 50 mégapixels

La plupart du temps, cette technologie ISOCELL (comme on appelle les capteurs de Samsung) est d’abord utilisée par d’autres sociétés, mais il est très possible que nous voyions le capteur RVBW de 50 mégapixels, et peut-être même celui de 200 mégapixels, utilisé dans la série de smartphones Galaxy S22.

La plupart des gens sont peut-être familiers avec l’utilisation de pixels RVB (abréviation de rouge, vert et bleu) pour les capteurs d’imagerie, mais c’est un peu une simplification. Étant donné la forme carrée des pixels, la plupart des capteurs utilisent en fait le RGGB, avec deux photodiodes vertes pour compléter la disposition. Il existe toutefois d’autres variantes, comme le RYYB (rouge, jaune et bleu) de Huawei, ainsi qu’un RGBW (rouge, vert, bleu, blanc) encore plus ancien. Cette disposition RVBW « panchromatique » n’est pas exactement nouvelle, et des entreprises comme Sony, Huawei et Vivo ont tenté d’en faire la prochaine grande nouveauté des smartphones. Alors que la partie RVB du capteur recueille les données de couleur, le pixel blanc (clair ou non filtré) absorbe tous les types de lumière pour améliorer la sensibilité à la lumière.

Il n’y a pas de garantie absolue, surtout en ce qui concerne le capteur de 200 mégapixels — peut-être que le modèle Ultra aura ce capteur de très haute qualité, mais il est très peu probable que le S22 standard l’aura — alors prenez tout cela avec des pincettes. En fonction de ses performances réelles, cela pourrait permettre au Galaxy S22 de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.