Le passage de l’iPhone d’un port Lightning à USB-C est toujours possible

En d’autres termes, Apple prévoyait effectivement d’abandonner le port Lightning, mais au lieu d’opter pour l’USB-C, la société opterait pour l’absence totale de port. La charge et les transferts de données se feraient sans fil, même s’il va sans dire qu’une telle approche serait beaucoup plus pratique pour d’autres choses nécessitant un câble, comme CarPlay, par exemple.

C’est le cas, et selon Mark Gurman de Bloomberg , la société veut réduire le nombre de chargeurs qu’elle propose pour ses produits de 5 à 3 . Et pour ce faire, Apple envisage même d’abandonner définitivement le Lightning et d’adopter l’USB-C, le port universel qui est déjà si commun dans l’écosystème Android.