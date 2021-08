La Galaxy Watch 4 Classic se retrouve dans de nouvelles images

Avant l’annonce officielle que nous attendons tous avec hâte le 11 août, nous commençons à avoir une vision complète de la future Galaxy Watch 4 Classic de Samsung, aidée par la dernière fuite révélant quelques clichés de la nouvelle montre connectée.

Les images proviennent de 91mobiles, et bien que nous ne puissions pas confirmer qu’il s’agit de clichés authentiques, elles correspondent à d’autres images que nous avons vues de la Galaxy Watch 4 Classic — que nous pensions auparavant être juste la Galaxy Watch 4.

Concernant les images, les précédentes fuites de cette montre connectée particulière ont toutes été des rendus, il est donc agréable de voir des photos authentiques. Vous pouvez voir les châssis noir et argenté, et les options de bracelet noir et blanc dans la nouvelle photo. Il y a deux boutons physiques sur la droite lorsque vous regardez la montre.

Il s’agit du successeur de la Galaxy Watch 3, qui, comme je l’ai mentionné ci-dessus, devait initialement s’appeler la Galaxy Watch 4. Cependant, ce titre est maintenant apparemment accordé à la montre précédemment connue sous le nom de Galaxy Watch Active 4, selon la plupart des rumeurs et des fuites. Il s’agira donc du successeur de la Galaxy Watch Active 2 — il n’y a pas eu d’Active 3, sans doute pour que Samsung puisse aligner la numérotation de ses smartwatches.

La Galaxy Watch 4 Classic devrait être commercialisée en deux tailles : 42 mm et 46 mm. Le modèle capturé dans ces photos live est apparemment le plus grand des deux, bien qu’il soit difficile d’en être certain sans un point de comparaison direct. Quelle que soit sa taille, la Galaxy Watch 4 Classic devrait être alimentée par un nouveau processeur Exynos W920, plus puissant et plus économe en énergie que le Exynos 9110. Selon la taille, la montre connectée devrait être alimentée par une batterie de 247 mAh ou 340 mAh.

L’atout Wear OS

Il nous reste donc la Galaxy Watch 4 Classic et la Galaxy Watch 4 qui sera dévoilée le 11 août. À cette date, il semble que nous aurons également droit à l’annonce du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3. Les détails du prix restent flous, mais les rumeurs laissent entrevoir une fourchette de prix de 470 à 530 euros pour la Galaxy Watch 4 Classic.

Malgré tous les efforts déployés par des entreprises comme Ticwatch et Fossil, Wear OS de Google reste loin derrière l’Apple Watch en termes de ventes. Non seulement Google va procéder à une mise à jour majeure de son OS dédié aux smartwatches dans les mois à venir, en partenariat avec Samsung, mais la série Galaxy Watch va également revenir à Wear OS (et apporter quelques éléments clés de Tizen).

En unissant leurs forces, Samsung et Google espèrent pouvoir enfin offrir aux utilisateurs d’Android des produits capables de concurrencer sérieusement l’Apple Watch, tout comme les meilleurs smartphones Android offrent une forte concurrence à l’iPhone. Pour cela, il faut que le matériel et le logiciel soient parfaits, et c’est ce que nous espérons avec la Galaxy Watch 4 Classic et la Galaxy Watch 4.