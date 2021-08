IDC réaffirme la domination d’Apple sur le marché des tablettes

Il y a quelques jours, lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’Apple, le PDG Tim Cook a déclaré que l’iPad avait connu son meilleur trimestre de juin depuis près de dix ans. Et maintenant, IDC a publié ses derniers chiffres sur les ventes mondiales, qui soulignent l’avance considérable d’Apple sur la concurrence des tablettes.

L’iPad d’Apple se vend toujours comme des petits pains, et selon les nouvelles données communiquées par le cabinet d’études IDC, le géant technologique de Cupertino a vendu pas moins de 12,9 millions d’unités au cours du 2e trimestre de l’année.

Si vous vous demandez ce que cela signifie de comparer les performances d’Apple à celles de ses concurrents, sachez que la vente de près de 13 millions d’iPad suffit au géant technologique de Cupertino pour devenir la première entreprise en termes de tablettes.

Apple contrôle donc 31,9 % du marché, tandis que son dauphin Samsung détient actuellement une part de marché de 19,6 % avec seulement 8 millions de tablettes vendues au dernier trimestre. Lenovo est troisième avec 4,7 millions d’unités vendues et une part de 11,6 %.

Les ventes de PC et de tablettes ont bondi au cours de la pandémie de COVID-19, car les gens se sont adaptés au télétravail et à l’enseignement à distance.

Les ventes de Chromebook sont en hausse

IDC a également partagé de nouvelles données relatives aux ventes de Chromebook, révélant que les expéditions sont en hausse, en particulier en Europe et en Asie.

HP est le numéro un des Chromebook avec 4,3 millions d’unités vendues et une part de marché de 35 %. Il est suivi de Lenovo avec 2,6 millions d’unités et 21 %, respectivement. « En ce qui concerne les Chromebook, bien qu’ils soient toujours très demandés et qu’ils figurent même dans le carnet de commandes de nombreux contrats d’éducation, les fournisseurs ont commencé à donner la priorité aux ordinateurs portables Windows à marge plus élevée, étant donné la pénurie de composants. Pour les tablettes, cette situation s’applique en partie, mais il y a également une plus grande inquiétude quant au fait que la demande des consommateurs pour les tablettes va ralentir beaucoup plus rapidement que pour les Chromebook ou même le marché plus large des PC », explique IDC.

Samsung a enregistré la plus forte croissance sur le marché des Chromebook, avec une augmentation de 179,2 % d’une année sur l’autre. L’entreprise a vendu près d’un million d’unités au dernier trimestre, ce qui lui a permis de s’assurer une part de marché de 7 %.

Selon IDC, les ventes de tablettes et de Chromebooks ont augmenté au dernier trimestre, mais d’un autre côté, ces deux types d’appareils connaissent un ralentissement par rapport aux précédents trimestres.