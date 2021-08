Telegram prend désormais en charge les appels de groupe jusqu’à 1 000 utilisateurs

Telegram, la populaire application de messagerie alternative à WhatsApp, a amélioré les capacités vidéo de son application de messagerie sécurisée dans sa dernière mise à jour. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez inviter jusqu’à 1 000 personnes à participer à des appels vidéo de groupe sur Telegram, envoyer/recevoir des messages vidéo de qualité supérieure, régler la vitesse de lecture des vidéos, etc.

Lorsque Telegram a lancé les appels vidéo de groupe plus tôt cette année, la capacité était plafonnée à 30 utilisateurs. Si la limite de diffusion de la vidéo est toujours plafonnée à 30 utilisateurs, un total de 1 000 personnes peut rejoindre l’appel vidéo en tant que spectateur. Cela signifie essentiellement que vous pouvez avoir 30 participants et 970 spectateurs dans un appel vidéo. Cela semble être une bonne fonctionnalité pour organiser une soirée de visionnage de Netflix ou de votre application de streaming préférée.

Un autre changement utile est le contrôle de la vitesse de lecture des vidéos Telegram. Dorénavant, vous pourrez regarder des vidéos à des vitesses de 0,5 x, 1,5 x et 2x. Les utilisateurs d’Android peuvent également regarder des vidéos à une vitesse de 0,2 x. Vous pouvez appuyer sur le menu à trois points et sélectionner « Vitesse de lecture » pour régler la vitesse de la vidéo.

En outre, Telegram a introduit le partage d’écran dans les appels en tête-à-tête. Le meilleur ? Il inclut le son de votre appareil. Pour partager votre écran, appuyez sur le bouton de l’appareil photo et choisissez « Écran du téléphone » comme source vidéo.

Le GIF joint ci-dessous devrait vous donner une bonne idée du fonctionnement de cette fonctionnalité.

Disponible dès maintenant

En ce qui concerne la confidentialité, cette mise à jour de Telegram introduit une nouvelle option pour supprimer automatiquement les messages dans un mois, en plus des options existantes de 1 jour et 1 semaine. Vous pouvez appuyer sur le menu vertical à trois points et choisir « Effacer l’historique » pour définir la durée.

Parmi les autres changements de la mise à jour, citons une résolution plus élevée pour les messages vidéo, des liens d’horodatage améliorés et un éditeur multimédia amélioré. Telegram a également ajouté de nouvelles animations de code de passe, de nouvelles invites pour la récupération du mot de passe et les rappels, et de nouvelles animations d’envoi de messages sur Android. Vous pouvez consulter le changelog complet de la mise à jour sur le blog de Telegram ici.