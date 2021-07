Apple affirme que de plus en plus d’utilisateurs passent aux nouveaux iPhone

La série de rapports de résultats record d’Apple s’est poursuivie mardi, la société affichant un excellent troisième trimestre fiscal, avec un chiffre d’affaires de 81,43 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 36 % d’une année sur l’autre et d’un nouveau record absolu pour le trimestre de juin. Il écrase également le chiffre de 73 milliards de dollars attendu par les analystes. Apple a enregistré un bénéfice net trimestriel de 21,7 milliards de dollars.

Ce trimestre est traditionnellement l’une des périodes les plus creuses pour les ventes d’iPhone, car l’intérêt des consommateurs commence à se déplacer vers la prochaine gamme d’appareils qu’Apple devrait annoncer en septembre. Mais les ventes ont tout de même connu une hausse impressionnante — de près de 50 % — par rapport à la même période l’an dernier, ce qui témoigne d’un élan continu pour les premiers smartphones 5G d’Apple. Les opérateurs mobiles ont également continué à pousser agressivement la gamme de l’iPhone 12 avec divers rabais et offres promotionnelles.

Le nombre d’utilisateurs qui s’équipent d’un nouvel iPhone est en hausse, et le PDG d’Apple, Tim Cook, affirme que de plus en plus de personnes viennent soit d’une génération plus ancienne, soit de, vous savez, l’autre système d’exploitation mobile.

Sans nommer spécifiquement Android, Cook a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats de l’entreprise que le nombre de personnes passant d’un smartphone Android à un iPhone et de mises à niveau d’un iPhone a atteint un nouveau record pour un 3e trimestre, ajoutant qu’il y a encore beaucoup de place pour la croissance, notamment grâce à l’accent mis sur la 5G.

« Nous avons obtenu d’excellents résultats au troisième trimestre, tant pour les changements d’OS que pour les mises à niveau. Dans les deux cas, nous avons enregistré une forte croissance à deux chiffres et la représentation géographique de l’iPhone d’une année sur l’autre est extrêmement bonne. Nous en sommes donc très satisfaits. Je vous rappelle que le chiffre d’un milliard que j’ai cité concernait également l’iPhone, alors que nous avons cité un chiffre plus tôt dans l’année et dans l’appel de janvier, je crois, de 1,65 milliard d’appareils, soit le total des appareils actifs, juste pour clarifier les choses », a déclaré Cook.

Les nouveaux iPhone arrivent en septembre

Tous les iPhone — de nouvelle génération sont compatibles avec la 5G, et Cook affirme que cela devrait permettre à Apple d’augmenter ses ventes et d’attirer davantage d’utilisateurs, d’autant plus que l’adoption de la 5G est encore assez faible sur les plus grands marchés. « C’est le meilleur trimestre de mise à niveau pour le trimestre de juin que nous avons vu. Et nous sommes très heureux de cette dynamique. Mais en même temps, nous reconnaissons que la pénétration de la 5G est assez faible dans le monde. Et, vous savez, elle est très, très faible. Nous sommes à l’avant, nous sommes à l’avant de tout cela », a poursuivi Cook.

Apple devrait lancer de nouveaux modèles d’iPhone en septembre de cette année, et cette fois, la gamme comprendra quatre modèles différents, tous successeurs de la génération dévoilée l’année dernière.

2021 sera la dernière année pour l’iPhone mini, car Apple aurait l’intention d’abandonner le format de 5,4 pouces à partir de la prochaine génération.