Fitbit Luxe, un bracelet d’activité orienté mode, disponible pour 150 €

Fitbit vient de lancer un nouveau bracelet d’activité appelé Luxe et dont le but est d’attirer davantage les amoureux de la mode pour ceux qui veulent garder un œil sur leur activité et leur bien-être.

Fitbit Luxe est un bracelet d’activité, pas une smartwatch, mais il dispose d’un écran tactile avec la prise en charge des notifications et tout le reste. Cet écran tactile est le plus fin à ce jour, et la société pense que la plupart des gens devraient être en mesure de dormir confortablement avec lui. À cette fin, vous n’aurez pas besoin de le recharger chaque nuit, car Fitbit affirme qu’il peut durer jusqu’à 5 jours par charge.

Mais d’un autre côté, il est assez clair que l’appareil a été construit avec le suivi de l’activité à l’esprit, car il offre le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi de la SpO2, le support de la natation, et plusieurs autres fonctionnalités de suivi qui sont déjà disponibles sur les autres appareils Fitbit actuellement sur le marché.

Avec un prix de 150 euros, l’appareil est également disponible avec une série d’accessoires en édition spéciale, y compris des bracelets que vous pouvez acheter auprès de la société. Ce prix comprend 6 mois du service Fitbit Premium, qui coûte habituellement 8,99 euros par mois.

Le Luxe s’adresse donc aux personnes qui souhaitent que leur bracelet d’activité soit pris pour un bijou. La société est même allée jusqu’à utiliser un procédé de moulage par injection de métal pour fabriquer le boîtier en acier inoxydable du Luxe, qui est apparemment une technique traditionnelle de fabrication de bijoux.

Un modèle haut de gamme

Et, Fitbit indique avoir passé beaucoup de temps à essayer de rendre le Luxe aussi exquis que possible, notamment parce que ce qu’elle voulait depuis le début, c’est obtenir le look de bijou.

« Fitbit a appliqué une version moderne des techniques traditionnelles de fabrication de bijoux en utilisant un processus de conception innovant appelé moulage par injection de métal pour créer le boîtier en acier inoxydable de Luxe, offrant la chaleur attendue d’un bijou artisanal, tout en offrant un niveau de précision nécessaire grâce à sa technologie de capteur avancée. Le résultat est l’un des appareils Fitbit les plus élégants et les plus confortables à ce jour, conçu pour être porté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des personnes de tailles et de couleurs de peau différentes. Afin d’obtenir le haut degré de polissage synonyme de bijouterie, Fitbit a utilisé une technique de vaporisation du métal sur les finitions en or et en platine afin d’obtenir un aspect et un toucher vraiment haut de gamme », explique la société.

Disponible en précommande

Le Luxe est déjà disponible en précommande, mais Fitbit indique que la livraison débutera au printemps. D’autre part, si vous voulez mettre la main sur le Fitbit Luxe Special Edition, celui-ci est disponible au prix de 199,95 euros, avec, là encore, une expédition qui débutera au printemps.

Le Luxe comprend un bracelet en silicone interchangeable avec plusieurs ajustements de taille. D’autres bracelets seront disponibles au lancement, notamment des bracelets en silicone de plusieurs couleurs pour 29,95 euros chacun, des bracelets en tissu pour 34,95 euros, des bracelets en cuir pour 49,95 euros, des bracelets en maille d’acier inoxydable pour 79,95 euros, et jusqu’à 99,95 euros pour des bracelets à maillons en acier inoxydable de la marque de bijoux de luxe Gorjana.