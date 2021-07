La taille de l’écran de l’iPad mini 6 sera plus grande à taille égale

Le design de l’iPad mini est resté pratiquement inchangé depuis son lancement en 2012. Il y a eu quelques ajustements ici et là et de très légères modifications de ses dimensions, mais, dans l’ensemble, la plus petite tablette d’Apple est un retour dans le passé.

La future iPad mini, surnommée iPad mini 6, pourrait bien changer tout cela, et une nouvelle fuite donne une taille d’écran plus spécifique pour ce qui pourrait être l’iPad mini le plus révolutionnaire à ce jour.

Alors que tous les iPad ont déjà subi d’importants changements de design, l’iPad mini reste une valeur sûre, notamment en ce qui concerne les technologies présentes sur la face avant de la tablette. La taille de l’écran de 7,9 pouces est présente depuis le tout début, tout comme le bouton physique Touch ID. Ces éléments pourraient finalement disparaître, tout comme les bords épais qui sont complètement dépassés par les normes actuelles.

Selon Ross Young, un informateur de la chaîne logistique des écrans, l’iPad mini 6, attendu en 2021, aura un écran de 8,3 pouces. Cela contredit légèrement les prévisions de Ming-chi Kuo, qui prévoit un écran entre 8,5 et 9 pouces. Quoi qu’il en soit, il s’agit tout de même d’une avancée majeure, étant donné que ce serait la première fois que la taille de l’écran change depuis près de 10 ans.

Malgré la taille plus importante de l’écran, l’iPad mini 6 devrait conserver les mêmes dimensions globales ou quelque chose d’approchant.

Grew from 7.9″ due to narrower bezels and removal of Home button. — Ross Young (@DSCCRoss) July 26, 2021

La taille de la tablette restera la même

Selon des fuites répétées, la mini-tablette perdrait son bouton physique et ses larges bords, ce qui laisserait plus de place à l’écran. Cependant, elle ne passera pas à la technologie Face ID, car le bouton Touch ID a juste été déplacé vers le bouton d’alimentation.

Il est intéressant de constater qu’Apple conservera la taille globale de l’iPad mini malgré les autres changements importants apportés à son design. Cette taille a en effet été l’un des principaux arguments de vente de l’iPad mini, notamment auprès des entreprises qui ont investi dans la tablette pour des systèmes de point de vente et d’autres cas d’utilisation. Cela dit, elles devront peut-être investir dans de nouveaux accessoires ou boîtiers, étant donné les autres changements attendus pour l’iPad mini 6, notamment le passage à l’USB-C.