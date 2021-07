Le nouvel iMac plus grand et plus puissant pas lancé avant 2022

Sur Twitter, @dylandkt, un informateur d’Apple, a prédit que le nouvel iMac et plus grand, doté d’une puce Apple Silicon, serait lancé en 2022, contrairement aux précédentes spéculations qui le prévoyaient pour le quatrième trimestre 2021.

Il affirme qu’une raison probable derrière cela pourrait être qu’Apple tente de stimuler les ventes du MacBook Pro doté de la puce Apple M1X, dont la sortie est prévue à la fin de cette année.

Il semblerait que le nouvel iMac doté d’une puce Apple Silicon utilisera le même matériel que les MacBook Pro qui seront bientôt lancés. Si cette prédiction est vraie, il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles la société a reporté la sortie, mais Apple voulant augmenter les ventes du MacBook Pro semble être la plus évidente.

Selon Dylan, « Apple ne veut tout simplement pas que ses appareils se fassent concurrence pour attirer l’attention et les retards dans la sortie des produits ont conduit à ce calendrier ». La sortie des deux produits à peu près en même temps pourrait signifier que les deux ne reçoivent pas la même attention, l’un des deux produits volant la vedette à l’autre.

Dylan a précédemment affirmé que la puce Apple M1X est réservée aux Mac « Pro » qui incluent les deux modèles MacBook Pro qui doivent sortir plus tard cette année, plus précisément entre septembre et novembre, et le nouveau Mac haut de gamme qui a très probablement été reporté pour être lancé en 2022.

Just as an explanation for those who are wondering, the high end iMac is not expected to release in Q4 alongside the other M1X Mac’s. Apple simply does not want their devices to compete for attention and delay’s in product releases have led to this timetable.

— Dylan (@dylandkt) July 23, 2021