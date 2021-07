La caméra sous l’écran sur le ZTE Axon 30 5G reste décevante

ZTE n’a pas parlé des aspects techniques de son UDC de seconde génération, contrairement au Axon 20 5G de l’année dernière. Cependant, il lui reste quelques jours avant d’être sous le feu des projecteurs, et il semble qu’elle donne aux médias chinois un aperçu de ce qui est à venir. En bref, le ZTE Axon 30 5G et sa caméra sous l’écran sont améliorés par rapport au prédécesseur, mais probablement pas assez pour obtenir des critiques élogieuses .

