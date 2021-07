Android 13 a reçu le nom de code interne Tiramisu

Bien que Google ne fasse plus référence publiquement aux nouvelles versions d’Android par des noms sur le thème du dessert, ces noms de code sont toujours utilisés en interne. Par exemple, Android 10 est connu sous le nom de Quince Tart, Android 11 était Red Velvet Cake, et Android 12 était connu sous le nom de Snow Cone. De nombreux fans du système d’exploitation Android regrettent les noms officiels sur le thème du dessert.

Le jeu des noms de code ou des surnoms de dessert pour les nouvelles versions d’Android a pris fin il y a des années lorsque Google a décidé que son système d’exploitation mobile était « sérieux », et qu’il ne serait désigné publiquement que par des chiffres. Cela a mis fin à un jeu de devinettes annuel, à une chasse aux indices et à une éventuelle révélation de la statue que la plupart d’entre nous, passionnés, ont appréciés à un certain niveau.