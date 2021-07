Les fausses installations de Windows 11 contiennent des logiciels malveillants

by

Avant même l’annonce de Windows 11, les gens étaient impatients d’installer le nouveau système d’exploitation de Microsoft. En conséquence, le système d’exploitation a fait l’objet de fuites bien avant son annonce officielle.

Malgré les améliorations et les changements minimes qu’elle apportera, la prochaine version de Windows 11 s’est avérée suffisamment intéressante pour que certaines personnes veuillent mettre la main dessus. Bien entendu, Microsoft limite la disponibilité de la version preview du logiciel à quelques testeurs sélectionnés. Dans de telles occasions, les gens ont tendance à essayer de déjouer le système en se procurant des programmes d’installation auprès d’autres sources. Sans surprise, ces installateurs de Windows 11 non seulement ne fonctionnent pas, mais ils apportent avec eux toutes sortes de logiciels indésirables et potentiellement dangereux.

Windows 11 est toujours construit au-dessus de Windows 10 et ne s’en sépare clairement pas. Cela dit, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités et de changements esthétiques qui le rendent intéressant pour les utilisateurs de Windows de tous niveaux. Et certains veulent mettre la main sur une build dès maintenant, des mois avant la date de sortie officielle.

Certains veulent une copie de Windows 11 pour recréer ces expériences sympas qui mettent le système d’exploitation sur des appareils non pris en charge comme le Raspberry Pi ou même certains smartphones Android. D’autres veulent simplement y jeter un coup d’œil pour voir ce qui se cache sous le capot. D’autres encore veulent tester leurs logiciels par rapport à la prochaine version, mais sans avoir à passer par le programme Windows Insider.

Quelle que soit la raison, certains utilisateurs ont commencé à chercher des programmes d’installation de Windows 11 sur le Web. Malheureusement, Kaspersky révèle qu’un grand nombre de ces sources offrent ce qui ressemble à un installateur Windows 11 « craqué » qui n’installe pas du tout Windows 11. Au lieu de cela, ces installateurs, qui demandent poliment des privilèges d’administrateur, téléchargent et installent d’autres programmes.

Pourquoi prendre des risques alors que c’est gratuit ?

Citant un exemple, Kaspersky a repéré un fichier installable appelé 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe qui semble lié à l’installation de Windows 11 et à une sorte d’activateur de licence. Ce fichier de 1,76 Go peut sembler authentique, mais tout ce qu’il contient est un fichier DLL avec des informations inutiles.

Ces autres programmes vont des logiciels publicitaires gênants aux chevaux de Troie en passant par toutes sortes de logiciels malveillants. Bien entendu, Kasperksy affirme que son logiciel antivirus a déjà mis en échec plusieurs tentatives d’infection provenant de ces programmes. Il suffit de dire que, étant donné la façon dont Windows 11 est « brut » à ce stade, de toute façon, il ne vaut pas la peine de prendre le risque d’infecter votre PC Windows 10 juste pour avoir un avant-goût de quelque chose qui pourrait changer radicalement dans quelques mois seulement.

Microsoft a également déclaré que la mise à niveau de Windows 11 sera disponible gratuitement pour tous les appareils fonctionnant sous Windows 10, bien qu’elle ait fixé des exigences minimales pour que l’appareil soit en mesure d’exécuter Windows 11.