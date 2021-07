Des images du Motorola Edge 20 ont été dévoilées

Le Motorola Edge de l’année dernière était un smartphone plus haut de gamme que les smartphones abordables sur lesquels Motorola se concentre habituellement, et la firme va lancer une suite pour 2021 sous la forme du Motorola Edge 20.

Le prochain grand smartphone de Motorola sous Android a fait l’objet d’une fuite avec des spécifications et des images de l’appareil à l’avant et à l’arrière. Cet appareil ressemble beaucoup à son prédécesseur à l’avant, avec un écran presque sans bords, et une caméra logée dans un trou de l’écran. Cette fois, le trou est au centre, alors qu’avec des appareils comme le Motorola Edge+ (lancé en 2020), le trou dans l’écran était sur la gauche.

Le Motorola Edge 20 est apparu dans des images divulguées par Pricebaba. Ces images sont basées sur des schémas de CAO qui ont fuité, donc elles peuvent ne pas correspondre exactement à l’aspect final du produit — mais elles nous donnent une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Les rendus montrent le futur smartphone sous tous les angles, en blanc et en violet (des options de couleur pour lesquelles Motorola trouvera sans doute de nouveaux noms exotiques).

Selon ces images et les fuites précédentes combinées, il semblerait clair que cet appareil dispose d’un écran OLED de 6,67 pouces d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz — c’est une légère mise à niveau par rapport au Motorola Edge, bien que la taille de l’écran soit la même.

Sous le capot, nous attendons un processeur Snapdragon 778G de Qualcomm, ainsi que 6 ou 8 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage interne. La caméra arrière devrait être une caméra à triple lentille composée d’un capteur de 108 mégapixels, d’un autre de 16 mégapixels et d’un dernier de 8 mégapixels. La 5G sera également de la partie.

Un Edge 20 et un Edge 20 Pro

Le Motorola Edge 20 standard (le modèle vu ici), et l’appareil probablement connu sous le nom de Motorola Edge 20 Pro ont le même écran — ou du moins un écran qui est fondamentalement de la même taille — sur la base des précédentes fuites. Bien qu’il ne s’agisse pas de spécifications haut de gamme, ce téléphone de la société Lenovo devrait offrir une concurrence sérieuse aux téléphones de la section de milieu de gamme haut de gamme du marché. Il semble que des modèles Lite et Pro seront également disponibles.

Il semblerait que cet appareil et le Motorola Edge 20 Pro, légèrement plus impressionnant, ont des spécifications presque identiques, sauf le nombre et la disposition des caméras à l’arrière.