Clubhouse est désormais ouvert au public sur iOS et Android

Clubhouse s’élargit. Les cofondateurs Paul Davison et Rohan Seth ont annoncé que l’application Clubhouse n’est plus réservée aux invitations. Autrement dit, le système de liste d’attente est désormais supprimé et toute personne possédant un appareil compatible avec l’application Clubhouse peut accéder à la plateforme.

Selon un rapport de The Verge, un porte-parole confirme qu’environ 10 millions de personnes sont actuellement sur la liste d’attente et qu’elles seront ajoutées à l’application au fil du temps — des millions d’utilisateurs ne seront pas ajoutés aujourd’hui, mais apparemment, si vous essayez de vous inscrire à nouveau, vous pourrez le faire.

En même temps que la nouvelle, Clubhouse a montré un nouveau logo, ainsi qu’une nouvelle icône d’application : Justin « Meezy » Williams, le manager du rappeur 21 Savage.

« Le système d’invitation a été une partie importante de notre histoire », explique un article de blog sur les changements. « En ajoutant des personnes par vagues, en accueillant de nouveaux visages chaque semaine lors de nos orientations du mercredi et en discutant avec la communauté chaque dimanche à l’hôtel de ville, nous avons été en mesure de développer Clubhouse de manière mesurée et d’éviter que les choses ne se brisent au fur et à mesure que nous nous développons ».

Ce changement intervient une semaine seulement après le lancement par Clubhouse de son produit DM, Backchannel, qui, selon l’équipe, a vu 10 millions de messages envoyés le premier jour du lancement et plus de 90 millions la première semaine.

Une concurrence accrue

Mais alors que Clubhouse était autrefois considéré comme le prochain grand projet, atteignant plus de 8 millions de téléchargements dans l’App Store iOS en février, sa popularité a diminué au cours des derniers mois. En avril, les téléchargements de l’application seraient tombés à 900 000, en raison de la concurrence accrue de Twitter et de Spotify.

Clubhouse reconnaît cette concurrence dans l’article de blog d’aujourd’hui : « Nous pensons qu’il y aura encore beaucoup de hauts et de bas à mesure que nous nous développerons, et que la concurrence des grands réseaux sera féroce. Mais nous pensons que l’avenir est créé par les optimistes, et nous sommes enthousiastes à l’idée de construire quelque chose de nouveau sur Internet — un lieu basé sur la connexion humaine et les conversations animées, où vous vous sentez toujours bienvenu et libre d’être vous-même ».