Instagram peut désormais traduire automatiquement le texte dans les Stories

La fonctionnalité signifie qu’il y a maintenant une parité entre les Stories sur Instagram et les publications traditionnels. En 2016, Instagram a ajouté des traductions automatiques aux commentaires, aux légendes et aux bios des utilisateurs, mais a omis d’inclure la fonctionnalité avec les Stories qui ont été lancées un mois plus tard.

Instagram indique que la nouvelle fonctionnalité de traduction sera disponible dans le monde entier, et qu’elle prend actuellement en charge plus de 90 langues afin de faciliter le partage de contenu avec un public international.