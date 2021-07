by

by

iOS 14.7 est prêt : voici les nouveautés et comment l’obtenir

iOS 14.7 est prêt : voici les nouveautés et comment l'obtenir

Apple a publié la mise à jour déjà attendue d’iOS 14.7, qui apporte quelques petites innovations et améliorations. La nouvelle version lance également la prise en charge de la nouvelle batterie MagSafe de la famille iPhone 12.

Ainsi, si vous possédez un iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max, vous constaterez que le logiciel mis à jour rend votre smartphone compatible avec la nouvelle batterie externe MagSafe de la société.

Apple a publié la mise à jour de iOS 14.7 et de iPad OS 14.7 pour tous les utilisateurs. Après la phase de test, chacun peut maintenant essayer les nouvelles fonctionnalités. Il s’agit notamment du fait que les propriétaires d’un HomePod peuvent désormais gérer des minuteurs, et que l’application Podcasts peut être personnalisée pour ne montrer que les émissions que vous suivez si vous le souhaitez.

La nouvelle version apporte également un certain nombre de corrections de bugs et d’ajustements, selon les notes de mise à jour, ainsi que la prise en charge des nouveaux accessoires d’Apple. La liste des changements est tout à fait respectable, il n’y a pas beaucoup de nouveautés.

La mise à jour iOS 14.7 est très probablement la dernière mise à jour majeure avant qu’Apple ne lance iOS 15 à l’automne.

Comment obtenir iOS 14.7 ?

La mise à jour est disponible dès maintenant par les canaux habituels : les utilisateurs peuvent obtenir la mise à jour depuis la fonction de mise à jour automatique ou la déclencher eux-mêmes dans les paramètres. Ceux qui souhaitent recevoir la mise à jour le plus rapidement possible peuvent rechercher la mise à jour du logiciel dans les paramètres et l’installer directement. Pour ce faire, allez dans « Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel ».

La mise à jour iOS s’y affiche, vous pouvez lancer le téléchargement directement et l’installer. De cette façon, vous recevez généralement la mise à jour plus rapidement que si vous attendez une notification de mise à jour ou si vous sélectionnez la fonction automatique. La distribution a lieu sous forme de mise à jour over-the-air (OTA), en fonction des paramètres de l’utilisateur, soit à l’heure présélectionnée, soit directement lorsqu’elle est disponible. Vous pouvez également utiliser iTunes avec un PC pour la mise à jour et y connecter votre appareil iOS. La mise à jour est recommandée pour tous les utilisateurs.