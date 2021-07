Apple vient de lancer une batterie externe MagSafe officielle à 109 euros

La très attendue batterie externe MagSafe officielle d’Apple pour les modèles d’iPhone 12 est enfin disponible. Vous pouvez l’acheter directement auprès d’Apple pour 109 euros, rectifiant ainsi une omission notable dans la gamme d’accessoires MagSafe.

Apple a publié des batteries externes pour les iPhone par le passé, mais là nouvelle batterie se fixe à la gamme d’iPhone 12 grâce à des aimants intégrés. Et, elle fonctionnera avec les quatre smartphones de la famille iPhone 12 — l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

Il y a eu beaucoup de batteries externes et de chargeurs tiers de sociétés comme Anker, Belkin et Mophie qui se fixent magnétiquement à l’arrière de l’iPhone 12, vous permettant de charger sans fil votre smartphone pendant vos déplacements, mais c’est la première officialisée par Apple.

Bien sûr, l’un des avantages d’opter pour la version d’Apple du concept est qu’elle s’intègre mieux à iOS. Si vous exécutez iOS 14.7 ou une version ultérieure, vous obtiendrez un deuxième indicateur d’état de charge sur l’iPhone lui-même. Elle pourra indiquer le niveau de puissance actuel de la batterie MagSafe, du smartphone et de tout autre accessoire connecté, comme votre Apple Watch ou vos AirPods Pro.

Comme indiqué précédemment, elle fonctionne avec l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, vous offrant une batterie de 1 460 mAh, selon Quinn Nelson. C’est assez de jus pour charger un iPhone 12 mini à 52 %, un iPhone 12 Pro à 41 % et un iPhone 12 Pro Max à 31 %. Vous ne pourrez pas faire la recharge complète, mais c’est suffisant pour vous permettre de tenir plusieurs heures de plus. Lorsqu’elle n’est pas branchée, la batterie externe MagSafe se recharge à une puissance modeste — et relativement lente — de 5 W.

Mais la véritable valeur de la batterie MagSafe ne vient pas tant de la vitesse de charge ou même de la capacité que de la commodité de pouvoir se charger automatiquement sans fil, sans avoir à manipuler de câbles. Il n’y a pas de bouton marche ou arrêt, mais vous pouvez suivre l’état de votre charge sur l’écran de verrouillage de votre iPhone.

Elle se recharge avec un câble Lightning

Elle n’interférera pas non plus avec votre carte de crédit ou votre porte-clés si vous avez un étui de portefeuille. La batterie externe MagSafe se recharge avec un câble Lightning et peut faire office de socle de recharge de 15 W. Vous pouvez également la brancher avec un adaptateur USB-C de 20 W et un câble USB-C vers Lightning pour une charge encore plus rapide, mais notez que le câble et l’adaptateur doivent être achetés séparément, comme le veut la tradition Apple. D’une certaine manière, le pack batterie MagSafe est un successeur spirituel de l’étui Smart Battery qui était disponible pour l’iPhone 11, l’iPhone XS et l’iPhone XR.

La batterie externe MagSafe rejoint maintenant d’autres accessoires MagSafe de première partie, notamment le portefeuille en cuir pour iPhone et le chargeur MagSafe.