La prise en charge Android App Bundle sur le Amazon Appstore finira par arriver

L’Appstore d’Amazon existe depuis très, très longtemps, mais il a récemment été placé sous les feux de la rampe lors de l’annonce de Windows 11 par Microsoft. Ce sera la plateforme qui permettra d’installer des applications Android sur les PC Windows, mais il reste encore beaucoup de questions sans réponse, notamment en ce qui concerne les implémentations techniques.

L’Appstore d’Amazon n’est pas vraiment réputé pour ses fonctionnalités avancées, mais le géant du commerce électronique s’est engagé publiquement à le mettre au diapason du nouveau format Android App Bundle de Google.

Les APK ont toujours été le format de paquet standard d’Android et le resteront même avec les App Bundles. En bref, Android App Bundle est un nouveau format de publication qui générera des APK spécifiques à un appareil, sans aucune des parties qui sont applicables à d’autres appareils, mais pas au vôtre. Il vise à rendre les paquets plus petits afin qu’ils se téléchargent plus rapidement et comprend également des dispositions pour télécharger d’autres parties de l’application, comme les actifs du jeu, pour plus tard.

Google a promis que les AAB n’enlèveraient pas vraiment la possibilité aux développeurs de créer des APK pour les distribuer sur d’autres magasins d’applications, mais le format et les fonctionnalités de l’App Bundle semblent assez spécifiques pour être utilisés avec le Google Play Store uniquement. C’est pourquoi il est surprenant qu’Amazon annonce qu’elle travaille à la prise en charge des App Bundles Android. Cela signifie que ceux qui publient sur l’Appstore d’Amazon pourront profiter de ces mêmes avantages sans avoir à publier uniquement sur Google Play Store.

Il sera intéressant de voir comment Amazon réussira cet exploit, et la société ne donne aucune date précise pour éviter de donner de faux espoirs aux développeurs.

Parfait pour Windows 11

Ce sera également totalement facultatif, même pour les nouvelles applications, contrairement à ce qui se passe sur le Play Store de Google, où les nouvelles applications doivent utiliser les App Bundles, sans poser de questions.

Si Amazon parvient à mettre en place ce système avant la sortie de la version stable de Windows 11, cela contribuera certainement à placer son Appstore au premier rang de l’écosystème Android. En fonction de la manière dont il sera mis en œuvre, il pourrait également devenir le principal concurrent de Google Play Store, en permettant aux développeurs Android de cibler non seulement les smartphones, mais aussi les PC, et en les attirant vers l’écosystème d’applications d’Amazon au détriment de celui de Google.