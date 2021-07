Les utilisateurs de Microsoft Teams vont bénéficier d’un sérieux gain de productivité

Alors que les entreprises se préparent à mettre en œuvre des politiques de travail hybride, Microsoft a annoncé une nouvelle intégration qui leur permettra d’utiliser Dynamics 365 et Microsoft Teams en même temps.

Le géant des logiciels pense que les logiciels de collaboration joueront un rôle important dans le travail hybride, selon un nouvel article de blog. C’est pourquoi elle a créé une nouvelle catégorie d’applications qui fusionnent les personnes et les processus d’entreprise, appelées « applications collaboratives ». Cependant, ces applications permettront également aux partenaires de Microsoft de se connecter aux 145 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Teams et d’étendre leur marché total adressable.

En combinant la puissance de Dynamics 365 et de Teams, tous les membres d’une organisation disposeront désormais de nouveaux moyens d’échanger et de capturer des idées de manière transparente, au cœur même du travail. Outre le lancement d’une nouvelle application collaborative, Microsoft élimine également la taxe sur les licences qui empêchait les organisations d’utiliser ce type d’intégration par le passé.

Dans le cadre de cette nouvelle intégration, les utilisateurs de Dynamics 365 peuvent désormais inviter n’importe qui dans leur organisation à consulter les dossiers des clients et à collaborer avec eux, directement depuis un chat ou un canal Teams. Les vendeurs pourront ainsi partager des informations telles que les détails d’une opportunité de vente, l’historique du client, l’état de la relation client, les contacts clés, etc., tandis que les représentants du service clientèle pourront exploiter cette nouvelle intégration pour partager les dossiers des clients, les étapes de dépannage des sources et le suivi des tâches de suivi.

Dans le même temps, les utilisateurs de Dynamics 365 peuvent désormais ajouter une réunion Teams lorsqu’ils créent un rendez-vous. Ils pourront également saisir des notes directement à partir d’un appel Teams et ces informations seront automatiquement enregistrées dans la timeline de leur dossier Dynamics 365.

Un exemple d’application collaborative

Grâce à cette intégration, un plus grand nombre d’employés collaboreront probablement sur les dossiers et des notifications automatiques permettront aux parties prenantes d’être informées des mises à jour. Les utilisateurs peuvent également sélectionner des chats et des canaux spécifiques par lesquels les notifications sont envoyées, ainsi que voir la fréquence de ces notifications. En outre, des cartes adaptatives spécifiques peuvent être envoyées en fonction du type de notification pour permettre des flux de travail plus connectés.

La nouvelle intégration de Microsoft entre Dynamics 365 et Teams n’est qu’un exemple d’application collaborative. La société a également annoncé des applications collaboratives nouvelles et améliorées de la part de partenaires éditeurs de logiciels indépendants (ISV), notamment Atlassian Confluence, SAP Sales Cloud, Salesforce, ServiceNow et Workday.