Nothing ear(1) : un design d’écouteurs totalement transparent

Nous nous attendions déjà à ce que les écouteurs sans fil Nothing ear(1) soient parmi les plus originaux du marché, grâce à la transparence de leurs composants et à leur esthétique minimaliste. Maintenant, nous avons un meilleur aperçu de ce à quoi ce design pourrait ressembler.

Ayush Verma a découvert ce qui semble être une image du boîtier des écouteurs sur l’un des sites Web partenaires de la société. Bien qu’il a été impossible de vérifier le rendu, il semble correspondre à d’autres images et teasers des Nothing ear(1) que nous avons vus précédemment.

Le design est assez polarisant, c’est le moins que l’on puisse dire. Il semble que les Nothing ear(1) arriveront dans un boîtier carré avec une couche inférieure transparente et une charnière asymétrique pour le couvercle, tandis que les écouteurs eux-mêmes arboreront une courte tige transparente avec des points de contact pour la charge, un design intra-auriculaire courbé avec des embouts, une section translucide au-dessus des composants principaux ainsi qu’un marquage rouge et noir respectivement pour les écouteurs gauche et droit.

Nous savons également qu’une édition spéciale des écouteurs Nothing ear(1) sera également mise en vente, disponible exclusivement sur StockX. Ils seront gravés d’un numéro de série pour les 100 premiers utilisateurs, bien que pour l’instant cela semble être la seule différence majeure avec la variante régulière.

En ce qui concerne les caractéristiques audio qu’ils apporteront, les Nothing ear(1) se vanteront d’une annulation active du bruit (ANC) à une fraction du prix des AirPods Pro d’Apple, ce qui est rare dans ce marché. Au vu des modèles que nous avons vus, il est probable que les cercles rouges et bleus sont les microphones orientés vers l’extérieur, utilisés pour capter les sons ambiants et annuler le bruit.

🎧NOTHING EAR-1🎧

So, here is the image of the Case of the upcoming Ear-1 (showing the positioning of the earphones). I guess, the white layer will hide the circuit and the battery of the case, as contact points to earphones are also coming from that white part only.#NothingEar1 pic.twitter.com/KUJloIUFec — Ayush Verma (@iayush_ayush) July 15, 2021

Des écouteurs très chers

Attendus pour le 27 juillet, les Nothing ear(1) ne coûteront que 99 euros. C’est non seulement moins cher que l’effort ANC d’Apple, mais aussi que la plupart des autres écouteurs antibruit actuellement sur le marché.

Quant aux autres détails concrets que nous connaissons, il n’y a rien à signaler pour le moment. La marque a récemment posté une image énigmatique sur Instagram — prétendument un gros plan des écouteurs — bien qu’au-delà de leur qualité transparente évidente, elle ne révèle pas grand-chose de plus en ce qui concerne leur conception.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nothing (@nothing)

Rendez-vous le 27 juillet

Au moins, les matériaux transparents correspondent à la mission de l’entreprise. Selon Nothing, son objectif est de « supprimer les barrières entre les gens et la technologie pour créer un avenir numérique transparent qui ressemble, vit et se sent comme rien ».

Quoi qu’il en soit, nous en saurons plus le 27 juillet — l’événement démarre à 13 heures, heure française.