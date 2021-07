Google redessine ses emojis pour les rendre plus universels et authentiques

Google redessine ses emoji pour les rendre plus universels et authentiques

Habituellement, à cette époque, nous commençons à voir de nouveaux emojis apparaître sur nos smartphones, applications et d’autres appareils. Cependant, le Consortium Unicode — qui est chargé de développer et de normaliser les Emoji basés sur Unicode — a retardé le déploiement de la norme Unicode 14.0. Au lieu de le voir en mars de cette année, nous ne le verrons pas avant septembre 😢. De toute évidence, la pandémie de COVID-19 a joué un rôle important dans ce retard.

Google a annoncé qu’il modifiait 1 000 de ses emojis — soit environ 28 % de tous les emojis — afin de les rendre plus « universels, accessibles et authentiques ». Les nouveaux designs arriveront cet automne avec Android 12, mais Google précise qu’ils seront également disponibles sur les versions plus anciennes avec des applications qui utilisent sa couche de compatibilité Appcompat. Ils seront également disponibles ce mois-ci sur d’autres plateformes Google comme Gmail, Chrome OS, Google Chat et YouTube Live Chat.

Aucun de ces changements n’est particulièrement radical. Il s’agit plutôt de modifications qui rendent la signification de chaque emoji plus facile à comprendre d’un coup d’œil par un plus grand nombre de personnes.

L’emoji tarte, par exemple, ressemble actuellement à une tarte au potiron américain classique. C’est très bien pour les Américains, mais cela signifie qu’en France, le design ressemble davantage à une tarte qu’à une tarte traditionnelle. Le nouveau design plus universel devrait remédier à ce problème.

Dans d’autres cas, Google a donné à ses dessins un aspect plus audacieux, ce qui est utile étant donné la taille réduite des images sur la plupart des écrans. L’emoji croissant et l’emoji Bacon sont désormais plus brillants, tandis que les ciseaux ont un bord tranchant plus prononcé. Les proportions des véhicules comme les voitures et les taxis ont également été ajustées pour les rendre plus accrocheurs.

Enfin, l’emoji bikini n’a plus l’air d’être porté par une personne invisible, et l’emoji masque facial montre désormais un visage aux yeux ouverts. Google explique qu’elle a procédé à ce changement pour refléter le fait que les masques sont devenus « un moyen universel de montrer de la gentillesse aux autres » plutôt que le symbole d’une personne malade.

Journée mondiale de l’emoji

Il n’est pas inhabituel pour les entreprises de redessiner leurs emojis de cette manière, soit pour corriger des inexactitudes, soit pour refléter l’évolution des idées culturelles sur la façon dont ils sont utilisés.

Si vous vous demandez pourquoi nous avons vu une telle avalanche de nouvelles sur les emojis au cours des deux derniers jours, c’est parce que la Journée mondiale de l’emoji de cette année a lieu demain le 17 juillet dernier.