Facebook Messenger lance les Soundmoji, un type d’emoji avec des effets sonores

Facebook a mis en place une nouvelle bibliothèque d’emojis pour son application de messagerie qui ajoute une nouvelle couche d’expression aux images couramment utilisées : les effets sonores.

Facebook les appelle Soundmoji, expliquant que lorsqu’ils sont sélectionnés, le destinataire ne verra pas seulement l’emoji, mais entendra également un son associé, allant du claquement de mains et du chant des grillons aux extraits sonores de séries TV.

Les emojis, comme les GIF, sont utilisés pour exprimer des émotions sans mots ; ils sont devenus une sorte de langage universel en ligne qui communique les sentiments d’une personne sur un sujet que tout le monde peut comprendre. Les Soundmojis de Facebook renforcent le sentiment exprimé par l’emoji en utilisant des effets sonores et des clips audio associés.

Les utilisateurs peuvent trouver les Soundmojis en cliquant sur l’icône du smiley dans une discussion Messenger, puis sur l’icône du haut-parleur. L’application présentera une bibliothèque de Soundmoji qui peut être prévisualisée avec leurs effets sonores avant de les envoyer dans le chat. Les emojis restent les mêmes que ceux auxquels vous êtes habitués, mais vous pouvez savoir quand ils incluent du son grâce aux « ondes sonores » qui les entourent.

Des clips vidéos

On ne sait pas encore combien d’emojis sont dotés de l’option d’effet sonore, mais un rapide coup d’œil montre de nombreuses options couramment utilisées, notamment l’emoji en pleurs, rigolant, les mains qui se frappent et les grillons — qui expriment tous, bien sûr, le sentiment avec des effets sonores réels de claquement et de gazouillis. Facebook a également ajouté des clips audio provenant de médias populaires.

Les utilisateurs peuvent, par exemple, partager de brefs clips audio de la sitcom à succès Brooklyn Nine-Nine et du film F9. Facebook indique qu’elle prévoit de mettre régulièrement à jour sa bibliothèque de Soundmojis avec de nouveaux extraits sonores et effets sonores, mais on ne sait pas quand la prochaine mise à jour arrivera.