L’iPhone 14 pourrait être équipé d’une caméra périscopique

La portée du zoom de la caméra périscopique d’Apple n’est pas claire non plus, mais la plupart des smartphones optent pour un zoom 5x ou 10x, donc l’un de ces chiffres est probable. Espérons que nous le saurons avec certitude d’ici un an ou deux.

Non seulement cela, mais nous avons entendu de multiples rumeurs selon lesquelles Apple prévoit d’équiper un futur iPhone d’une caméra périscopique, mais il y a un désaccord sur la date. Nous avions entendu dire que nous pourrions le voir en 2022 avec l’ iPhone 14 , mais une fuite plus récente indique 2023. Quoiqu’il en soit, il ne fait quasiment aucun doute que nous ne la verrons pas cette année avec la gamme d’ iPhone 13 .