Le Huawei P50 pourrait se doter du Snapdragon 888

Alors que les smartphones de Huawei ont généralement utilisé des puces fabriquées par l’entreprise elle-même, appelées processeurs Kirin, cette tradition est apparemment la dernière chose à être affectée par la pénurie mondiale de silicium. Selon un nouveau rapport, le futur smartphone de la société, le Huawei P50, pourrait utiliser quelque chose de différent.

Comme le rapporte GizChina, une fuite sur la plateforme sociale chinoise Weibo a suggéré que Huawei était à court de puces Kirin pour ses prochains smartphones, et qu’en conséquence, elle utiliserait des processeurs du géant Qualcomm pour le smartphone standard de la gamme.

Apparemment, le Huawei P50 standard utilisera le chipset Snapdragon 888, la puce la plus puissante de Qualcomm que nous avons également vu dans le Xiaomi Mi 11, le OnePlus 9, et les versions du Galaxy S21 aux États-Unis notamment.

Cependant, alors que ce processeur a un modem 5G inclus, apparemment Huawei utilisera une version spéciale de celui-ci sans ce modem — donc le P50 sera apparemment seulement un téléphone 4G. C’est en fait quelque chose que nous avons déjà entendu.

Qualcomm ne sera pas le maître d’œuvre, car il semble que Huawei puisse trouver suffisamment de processeurs pour son smartphone intermédiaire — le Huawei P50 Pro utiliserait le chipset Kirin 9000. En revanche, rien n’a été dit sur le P50 Pro+.

Un Huawei P50 plus puissant

Huawei a toujours utilisé ses propres processeurs pour ses smartphones, il est donc assez surprenant qu’elle ait recours à la technologie d’un de ses grands rivaux. Cependant, la pénurie de puces a eu des effets à grande échelle — le Galaxy Note 21 de Samsung aurait été annulé à cause d’elle, les rapports suggèrent qu’elle a retardé le lancement du Google Pixel 5a, et il commence à sembler qu’elle a causé le Galaxy S21 FE à être retardé ou annulé aussi. Et tout cela n’est que dans le monde des smartphones.

Le Huawei P50 a déjà plusieurs mois de retard, par rapport au délai de lancement habituel de la série P, et Huawei utilisera probablement une puce de Qualcomm pour s’assurer qu’elle peut sortir un smartphone. Et, au vu des performances passées des Snapdragon et Kirin, le smartphone sera probablement beaucoup plus puissant qu’il n’aurait pu l’être.