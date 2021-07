Firefox 90 : SmartBlock 2.0 permet de se connecter avec Facebook en mode Incognito

Tout comme Google, Facebook propose une fonctionnalité d’authentification unique ou SSO qui supprime la nécessité de créer et de gérer de nouveaux comptes dans chaque site ou service. Cette fonctionnalité utilise souvent des scripts et des cookies, les éléments mêmes que le mode de navigation privée de Firefox bloque. Pour compliquer encore les choses, Facebook figure dans la liste des traqueurs connus de Disconnect que Firefox utilise pour déterminer quels scripts de sites il doit bloquer.

La protection la plus élémentaire contre le pistage offerte par les navigateurs Web est le mode de navigation privée, aussi appelé mode « incognito », qui empêche souvent les tiers et même le navigateur lui-même de suivre vos déplacements sur Internet. Cette mesure élémentaire de protection de la vie privée n’est pas parfaite, et elle entraîne également la rupture de certaines fonctionnalités.