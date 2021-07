La version bêta de WhatsApp offre un support multi-appareils

La synchronisation comprend les archives de discussions, les messages marqués d’une étoile, les contacts et d’autres contenus attendus. Cela est rendu possible en donnant à chaque appareil sa propre clé d’identité et en les mappant dans le compte de l’utilisateur, formant ainsi une collection d’identités d’appareils entre lesquels le contenu de l’utilisateur est synchronisé.

Chaque appareil ajouté à votre compte se connectera indépendamment, de sorte que vous pourrez continuer à chatter même si votre téléphone tombe en panne. Malgré ce changement, Facebook affirme que chaque appareil bénéficiera des mêmes fonctions de chiffrement de bout en bout et de confidentialité que l’application mobile. Cela est rendu possible par les « nouvelles technologies » que Facebook dit avoir développées pour synchroniser les données des utilisateurs entre les appareils tout en offrant un chiffrement de bout en bout.

Facebook a amélioré le support multi-appareils de WhatsApp et le met à la disposition de certains utilisateurs dans le cadre d’un test bêta public limité. Avec cette version bêta, les utilisateurs de WhatsApp peuvent enfin accéder à leurs discussions sur plusieurs appareils autres que leur smartphone — et ces appareils ne dépendront pas de votre téléphone pour continuer à utiliser le service de messagerie.