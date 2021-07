Chrome vous permettra bientôt d’activer un mode HTTPS en priorité

by

by

Google est déterminé à encourager une navigation Web sécurisée dans Chrome, et il vous donnera bientôt un moyen de forcer cette sécurité. L’entreprise a présenté les plans d’un « mode HTTPS-First » dans Chrome 94 qui, comme son nom l’indique, exigera des connexions HTTPS aux sites Web.

Le protocole HTTPS est une version plus sécurisée du protocole HTTP (oui, le « S » signifie « Secure »), et la plupart des sites Web que vous visitez tous les jours le prennent probablement déjà en charge. Comme le protocole HTTPS chiffre votre trafic, il s’agit d’un outil de protection de la vie privée utile lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public ou pour empêcher votre fournisseur d’accès d’espionner le contenu de votre navigation.

Activez ce mode facultatif et Chrome essaiera de mettre à niveau chaque chargement de site en HTTPS plutôt que d’utiliser la meilleure connexion disponible. Si vous devez vous contenter du HTTP non sécurisé, vous recevrez un avertissement en plein écran avant d’établir cette connexion. Ce mode pourrait même devenir le mode par défaut étant donné les « réactions de l’écosystème », a déclaré Google.

La société souhaite également que Chrome donne une meilleure idée du fonctionnement de HTTPS. La version M93 tentera de remplacer l’icône de verrouillage par un bouton déroulant « plus neutre » (ci-dessous) qui vous permet de vérifier les informations de la page.

Selon Google, la plupart des gens interprètent à tort le cadenas comme une indication que le site est sécurisé plutôt que la connexion. Cela devrait éliminer la « confusion » et aider les gens à découvrir des données sur la confidentialité et la sécurité qu’ils auraient autrement ignorées. Google considère qu’il s’agit d’une expérience, aussi ne comptez pas sur la disparition définitive du cadenas.

D’autres mesures dans le futur ?

Google pourrait prendre d’autres mesures pour promouvoir l’adoption de HTTPS dans Chrome à l’avenir. L’entreprise technologique envisage de limiter un « large éventail » de fonctionnalités Web sur les connexions non sécurisées, notamment le stockage de contenu et les options de retrait des règles de sécurité. Vous pourriez également obtenir davantage d’informations lorsque vous décidez de faire confiance à un site non sécurisé.

Il faudra attendre un peu pour voir la mise à niveau HTTPS de Chrome sur vos appareils. La version stable Chrome 93 n’est pas prévue avant le 31 août, et la Chrome 94 devrait arriver environ six semaines plus tard. Quoi qu’il en soit, cela peut s’avérer rassurant si vous tenez à un niveau de sécurité de base lorsque vous surfez sur le Web.